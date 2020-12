Se la tecnologia punch hole che permette di inserire le fotocamere selfie all’interno del display rappresenta, di fatto, quella più utilizzata all’interno del panorama Android, sappiamo ormai da diverso tempo che la maggior parte delle aziende hi-tech stanno affinando la tecnologia per integrare il sensore direttamente sotto il display.

Fotocamera sotto il display e 5G

ZTE Axon 20 5G si presenta come il primo smartphone al mondo a rendere disponibile questa tecnologia in un prodotto acquistabile già da oggi. Come c’è da aspettarselo, grazie alla particolare tecnologia che permette al sensore selfie di nascondersi sotto il pannello touch, ZTE Axon 20 5G si mostra con un display veramente edge-to-edge, senza alcun tipo di interruzione o sistemi meccanici tipo ASUS ZenFone 7 per la fotocamera frontale.

I primi clienti che si registreranno al link qui in basso avranno modo di ricevere in anticipo lo smartphone, assieme anche a 20 dollari di credito cashback e un paio di cuffie ZTE LiveBuds in omaggio – la campagna promozionale terminerà il 27 dicembre alle 08:00.

Registrati per ottenere ZTE Axon 20 5G in anticipo

Le specifiche hardware della creatura di ZTE mostrano un hardware di fascia medio alta grazie alla presenza di un pannello OLED da 6,92 pollici a risoluzione Full HD+ da 2460 x 1080 pixel con refresh rate a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 765G, connettività 5G, batteria da ben 4220 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W e un sistema di fotocamere posteriori con quattro sensori.

ZTE Axon 20 5G è disponibile da oggi presso lo store ufficiale tramite il link sottostante al prezzo di 449 euro.

Acquista ZTE Axon 20 5G