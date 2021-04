Non è passato nemmeno un anno dal lancio del VoLTE e Very Mobile spinge nuovamente sull’acceleratore per espandere il numero di smartphone supportati, così da fare la gioia di ancora più clienti e di sperare di attrarne di nuovi.

Smartphone supportati dal VoLTE di Very Mobile

Al piccolo numero di smartphone supportati dal lancio, infatti, oggi se ne sono aggiunti tanti altri e in questo momento la lista di modelli supportati dal VoLTE di Very Mobile è piuttosto lunga, anche se include quasi totalmente solo smartphone di Samsung:

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL);

HUAWEI MATE 40 Pro (NOH-NX9);

HUAWEI P Smart 2021 (PPA-LX2);

HUAWEI P30 (ELE-L29);

HUAWEI P30 Pro (VOG-L29);

HUAWEI P40 5G (ANA-NX9);

HUAWEI P40 Lite (JNY-LX1);

HUAWEI P40 Pro 5G (ELS-NX9);

HUAWEI P40 Pro+ 5G (ELS-N39);

MOTOROLA Edge 5G XT2063-3;

MOTOROLA Edge Plus 5G XT2061-3;

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-1);

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-6);

MOTOROLA moto e7 (XT2095-2);

MOTOROLA moto e7 Plus (XT2081-2);

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-2);

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-6);

MOTOROLA moto e7i power (XT2097-13);

MOTOROLA moto g 5G (XT2113-3);

MOTOROLA moto g 5G Plus (XT2075-3);

MOTOROLA moto g Power (XT2041-1);

MOTOROLA moto g Power (XT2041-3);

MOTOROLA moto g pro (XT2043-7);

MOTOROLA moto g10 (XT2127-2);

MOTOROLA moto g100;

MOTOROLA moto g30 (XT2129-2);

MOTOROLA moto g50 (XT2137-1);

MOTOROLA moto g8 Plus (XT2019-1);

MOTOROLA moto g8 Power Lite (XT2055-1);

MOTOROLA moto g9 Play (XT2083-3);

MOTOROLA moto g9 plus (XT2087-2);

MOTOROLA moto g9 power (XT2091-3);

MOTOROLA one vision (XT1970-3);

MOTOROLA one zoom (XT2010-1);

MOTOROLA razr 5G (XT2071-4);

OPPO A53s (CPH2135);

OPPO A54 5G (CPH2195);

OPPO A94 5G (CPH2211);

OPPO Find X3 Neo 5G (CPH2207);

OPPO Find X3 Pro (CPH2173);

OPPO Reno4 Pro 5G (CPH2089);

OPPO Reno4 Z 5G (CPH2065);

SAMSUNG Galaxy A02s A025G/DSN;

SAMSUNG Galaxy A10 (A105FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A12 (SM-A125F/DSN);

SAMSUNG Galaxy A20e (A202F/DS);

SAMSUNG Galaxy A20s (A207F/DS);

SAMSUNG Galaxy A21s (A217F/DS);

SAMSUNG Galaxy A21s A217F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A30s A307FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A32 5G A326B/DS;

SAMSUNG Galaxy A40 (A405FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A41 A415F/DSM;

SAMSUNG Galaxy A41 A415F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A5 (2017) Duos A520F/DS;

SAMSUNG Galaxy A50 (A505FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A51 (A515F/DS);

SAMSUNG Galaxy A51 5G A516B/DS;

SAMSUNG Galaxy A51 A515F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A52 4G (A525F/DS);

SAMSUNG Galaxy A52 5G (A526B/DS);

SAMSUNG Galaxy A6 (A600FN);

SAMSUNG Galaxy A6 Duos A600FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A6+ (A605FN);

SAMSUNG Galaxy A6+ Duos A605FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A70 A705FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A71 A715F/DS;

SAMSUNG Galaxy A8 (2018) A530F/DS;

SAMSUNG Galaxy A8 2018 (A530F);

SAMSUNG Galaxy A80 (A805F/DS);

SAMSUNG Galaxy A9 (2018) A920F;

SAMSUNG Galaxy A9 (2018) Duos A920F/DS;

SAMSUNG Galaxy Fold F900F;

SAMSUNG Galaxy J3 2017 (J330FN);

SAMSUNG Galaxy J4+ Duos J415FN/DS;

SAMSUNG Galaxy J5 2017 (J530F);

SAMSUNG Galaxy J5 Pro (2017) Duos J530F/DS;

SAMSUNG Galaxy J6 (J600FN);

SAMSUNG Galaxy J6 Duos J600FN/DS;

SAMSUNG Galaxy J6+ J610FN;

SAMSUNG Galaxy J7 (2016) Duos J710FN/DS;

SAMSUNG Galaxy M11 (M115F/DSN);

SAMSUNG Galaxy M20 M205FN/DS;

SAMSUNG Galaxy M21 M215F/DSN;

SAMSUNG Galaxy M30s M307FN/DS;

SAMSUNG Galaxy M31 M315F/DSN;

SAMSUNG Galaxy M31s (M317F/DSN);

SAMSUNG Galaxy M51 (M515F/DSN);

SAMSUNG Galaxy Note 10 (N970F/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM);

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite N770F/DS;

SAMSUNG Galaxy Note 10+ (N975F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 20 (N980F/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 20 5G (N981B/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 9 (N960F);

SAMSUNG Galaxy Note 9 N960F/DS;

SAMSUNG Galaxy Note8 N950F;

SAMSUNG Galaxy Note8 N950F/DS;

SAMSUNG Galaxy S10 (G973F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10 Lite G770F/DS;

SAMSUNG Galaxy S10+ (G975F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10e (G970F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 (G980F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 5G (G981B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G G781B/DS;

SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20+ (G985F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20+ 5G (G986B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 5G (G991B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (G996B/DS);

SAMSUNG Galaxy S8 (G950F);

SAMSUNG Galaxy S8+ (G955F);

SAMSUNG Galaxy S8+ Duos G955FD;

SAMSUNG Galaxy S9 (G960F);

SAMSUNG Galaxy S9 G960F/DS;

SAMSUNG Galaxy S9+ (G965F);

SAMSUNG Galaxy S9+ G965F/DS;

SAMSUNG Galaxy Xcover 4 G390F;

SAMSUNG Galaxy Xcover 4s G398FN/DS;

SAMSUNG Galaxy Xcover Pro G715FN/DS;

SAMSUNG Galaxy Z Flip (F700F/DS);

SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G (F707B);

SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G (F916B);

XIAOMI Mi 10 | 5G (M2001J2G);

XIAOMI Mi 10 Lite | 5G (M2002J9G);

XIAOMI Mi 10T | 5G (M2007J3SY);

XIAOMI Mi 10T Lite | 5G (M2007J17G);

XIAOMI Mi 10T Pro | 5G (M2007J3SG);

XIAOMI Mi 11 (M2011K2G);

XIAOMI Mi Note 10 (M1910F4G);

XIAOMI Redmi 9 (M2004J19AG);

ZTE Blade 10 Smart;

ZTE Blade A5 2019;

ZTE Blade A5 2020;

ZTE Blade A51.

Sfortunatamente ci sono quasi solamente smartphone di Samsung fra i supportati finora dal VoLTE di Very Mobile, ma fa ben sperare vedere alcuni modelli, seppur pochi, di Xiaomi, Huawei, ZTE, ASUS, OPPO e Motorola. Allora, soddisfatti del VoLTE di Very Mobile?

Leggi anche: migliori offerte telefoniche