Come ben sappiamo il 2019 è stato un anno decisamente da dimenticare per il mercato mobile per via della pandemia di Covid-19, ma gli ultimi dati pubblicati da una ricerca di idealo mostrano un mercato in forte crescita, soprattutto nei canali di vendita online. Infatti, il 2020 si è chiuso con il +60% di intenzioni di acquisto rispetto allo stesso periodo del 2019; una crescita che si evidenzia anche durante il primo trimestre del 2021.

Un mercato in forte crescita

Entrando nel dettaglio, nell’ultimo anno gli italiani hanno mostrato un forte interesse verso queste aziende:

Apple;

Samsung;

Xiaomi – con il brand Redmi;

Huawei;

OPPO.

In termini di crescita di interesse per quanto riguarda le intenzioni di acquisto, OPPO è senza ombra di dubbio l’azienda che ha registrato la maggiore impennata, merito anche dell’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone. L’azienda cinese registra +200%, Apple +103,5%, Xiaomi +58,6%, Samsung +50% e Huawei +21,3%; in quest’ultimo caso Huawei paga tutti le problematiche che si sono susseguite a seguito del ban USA.

I cinque smartphone più ricercati durante il 2020 vedono iPhone 11 e iPhone 11 Pro ai primi posti, seguito poi da Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro e Samsung Galaxy A7. Il dispositivo più desiderato è invece iPhone 11, seguito da Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A71, Huawei P40 Lite e OPPO Reno 2.

La crescita dell’interesse verso il mondo mobile è dovuto anche al mondo degli eCommerce: lo shopping online è stato il canale di acquisto principale a cui si sono rivolti gli utenti italiani. Valutando l’andamento dei prezzi durante gli ultimi mesi del 2020 e i primi mesi del 2021, si è scoperto che febbraio è stato in assoluto il mese in cui i prezzi sono stati i più bassi (-17,4%), mentre dicembre quello caratterizzato dai prezzi più alti.

L’analisi demografica di idealo ci permette di scoprire una netta separazione nelle intenzioni di acquisto tra la Generazione Z, i “nativi digitali” nati tra il 1995 e il 2010, e i Boomers, i “nativi analogici” nati tra il 1946 e il 1964. I giovani di età compresa tra i 18 e 24 sono quelli che registrano la maggiore crescita delle intenzioni di acquisto (+79%), seguiti poi dagli utenti in età compresa tra i 55 e 64 anni (+43,2%) e infine gli over 65 con +36,6%.

La Calabria (+90%) è la regione d’Italia in cui è maggiormente cresciuto l’interesse verso gli smartphone, seguita poi dal Lazio (+89,6%) e la Sicilia (+58,9%).