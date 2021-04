Sembra davvero il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone Samsung, in particolare i nuovi flagship annunciati a gennaio. Su Amazon infatti sono disponibili alcuni coupon, che uniti ai ribassi di prezzo vi permettono di risparmiare quasi 200 euro. Protagonisti della promozione, oltre a Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, ci sono anche Samsung Galaxy S20 FE in versione 5G e Samsung Galaxy Tab S7/ Tab S7+.

Per ottenere il prezzo indicato vi basterà inserire il prodotto Samsung nel carrello e aggiungere il codice sconto prima di completare il pagamento. Tutti i prodotti in promozione sono venduti e spediti direttamente da Amazon, con spese di spedizione gratuite per gli iscritti al programma Amazon Prime.

La serie Galaxy S21 a partire da 719 euro

Ottimi prezzi dunque, visto che si parte da 719 euro per la versione da 128 GB di Samsung Galaxy S21, ma se volete spendere ancora meno potete rivolgervi s Samsung Galaxy S20 FE 5G, nella versione con Snapdragon 865, che può essere vostro a meno di 600 euro. Ecco tutti i link per l’acquisto e i rispettivi codici sconto:

Se stavate aspettando una buona occasione per cambiare smartphone, questa è sicuramente allettante, visto che oltre ad alcuni sconti già offerti da Amazon è possibile ottenere ulteriori sconti inserendo i coupon che vi abbiamo indicato.