Samsung e SK Telecom, importante carrier telefonico sud coreano, annunciano (comunicato in sud coreano) lo smartphone Samsung Galaxy A Quantum. Questo, come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo, non è il classico smartphone che siamo abituati a vedere sul mercato, nonostante sia estremamente simile al modello Samsung Galaxy A71

Specifiche Samsung Galaxy A Quantum

La particolarità di Samsung Galaxy A Quantum ruota tutto attorno al chip RNG, ovvero un componente caratterizzato dalla possibilità di generare codici numerici randomici per incrementare il livello di sicurezza durante l’utilizzo dello smartphone in alcuni task. Infatti, come sottolinea il comunicato di SK Telecom, “il chipset di generazione di numeri casuali quantistici aiuta gli utenti dello smartphone ad utilizzare in sicurezza servizi specifici generando numeri casuali imprevedibili e senza schemi“.

Il chip quantistico RNG ruota attorno alla presenza di un particolare sensore d’immagini CMOS in grado di rilevare fotoni, i quali sono alla base della creazione dei numeri casuali utilizzati come chiave di crittografia. Il chip viene utilizzato ogniqualvolta si accede all’account con l’operatore e quando si fa il primo log-in. Il chip viene anche utilizzato per archiviare in modo sicuro alcuni file importanti come documenti assicurativi, certificati, e molto altro. Il chip verrà anche sfruttato per i pagamenti sicuri attraverso l’applicazione SK Pay e per tutta una serie di nuove app che potranno essere realizzate sfruttando le API proprietarie.

Come dicevamo ad inizio articolo, Samsung Galaxy A Quantum è una versione molto simile del modello Galaxy A71. Esso presenta un pannello frontale da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale da 32 MP, processore Exynos 980 con connettività 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, una batteria da 4500 mAh e sistema di fotocamere quadruplo da 64 + 12 + 5 + MP.

Prezzo Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy A Quantum sarà disponibile in pre-ordine dal 15 al 21 maggio, per poi essere ufficialmente lanciato il giorno 22 maggio. Il prezzo è pari a 649.000 won, circa 488 euro al cambio. È altamente probabile che lo smartphone resterà ad appannaggio del mercato locale, soprattutto considerando il set di applicazioni che verranno sviluppate per sfruttare il particolare chip di sicurezza