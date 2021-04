Qualche giorno fa Google Play Store Console si lasciava sfuggire qualche dettaglio su Samsung Galaxy A82 5G, conosciuto in Sud Corea come Samsung Galaxy Quantum2. In queste ore, però, numerose foto leak ci permettono di scoprire qualcosa in più su Samsung Galaxy Quantum2.

Fascia media con SoC vecchio

In base alle immagini pubblicate su Twitter da Mukyl Sharma, possiamo notare quella che sembra essere la confezione di vendita dello smartphone, di cui si rumoreggia la sua esclusività con l’operatore sudcoreano SK Telecom – come avvenne anche per il modello Samsung Galaxy Quantum. Una ulteriore immagine comparativa mostrerebbe il terminale Android di fianco Samsung Galaxy S21+, da cui è possibile osservare una certa similitudine per quanto riguarda il design della fotocamera posteriore – Samsung Galaxy Quantum2 è atteso con un modulo fotografico triplo – e le dimensioni.

Per quanto riguarda invece la probabile scheda tecnica, su Twitter sono state pubblicate le specifiche tecniche che parlano di un dispositivo di fascia medio alta con display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+, processore Qualcomm Snapdragon 855+ con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno con supporto alla micro SD, fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, certificazione IP67, supporto audio Dolby Atmos, sensore per le impronte integrato nel display e batteria da 4500 mAh.

Non è ancora chiaro quando Samsung Galaxy Quantum2 (aka Samsung Galaxy A82 5G) dovrebbe arrivare, ma si parla dell’inizio dei pre-ordini a partire dal 13 aprile con il lancio effettivo fissato al 23 aprile.

