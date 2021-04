Da anni circolano anticipazioni e indiscrezioni su uno smartwatch realizzato da Google, ma finora si sono rivelate tutte infondate. Il 2021 sembra però l’anno buono e, secondo quanto afferma il leaker Jon Prosser in un breve video, quest’anno vedremo Google Pixel Watch. Il leaker ha fornito una serie di render dello smartwatch, il cui nome in codice è rohan, che dovrebbero essere molto realistici rispetto alle foto reali che non possono essere pubblicate.

Ecco Google Pixel Watch

I rende, che vedete in copertina e nella galleria a fine articolo, mostrano uno smartwatch circolare, con un vetro 2.5D e un solo pulsante fisico sul lato destro. Un design minimalista, secondo quello che ormai lo stile Google, senza fronzoli e senza grandi cornici, che invece ci siamo abituati a vedere sui molti altri modelli in commercio.

Il pulsante/corona dovrebbe permettere di interagire col sistema, scorrendo tra le app e selezionandole, andando quindi a integrare i controlli touch dello schermo. Il sistema operativo sarà ovviamente Wear OS, ma in occasione del lancio del nuovo dispositivo, che dovrebbe essere presentato in autunno insieme a Google Pixel 6, dovrebbe arrivare un importante rinnovamento dell’interfaccia utente.

La novità più interessante però sarebbe rappresentata dall’utilizzo di un chipset personalizzato, sviluppato proprio da Google per sfruttare al meglio il sistema operativo, magari riuscendo finalmente a risolvere i problemi di autonomia che hanno limitato i prodotti Wear OS. Parlando di personalizzazione Google Pixel Watch dovrebbe offrire numerosi quadranti e almeno venti diversi cinturini, tra cui quelli che vedete nei render diffusi oggi.

Prosser conclude affermando che la data di lancio è solo presunta, quindi non dovremmo sorprenderci particolarmente nel caso in cui nell’evento autunnale Made by Google non dovessimo vedere il primo smartwatch ufficiale di Google, che potrebbe arrivare più in là nel tempo. Scopriremo nel corso dei prossimi mesi come stanno realmente le cose, forse già nel corso del Google I/O 2021 in programma nel mese di maggio.