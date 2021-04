Nonostante le grandi difficoltà attraversate da HTC nel settore degli smartphone negli ultimi anni, il produttore taiwanese non ha mai voluto gettare la spugna e di tanto in tanto lancia nuovi telefoni per provare a ritagliarsi una piccola fetta di un mercato che, oramai, lo vede relegato ai margini.

Già da tempo HTC ha reso noto di vedere nella connettività 5G un interessante sviluppo anche per quanto riguarda il mondo mobile e, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, il produttore si starebbe preparando a lanciare alcuni nuovi dispositivi.

HTC prepara il lancio di nuovi smartphone con connettività 5G

In particolare, HTC avrebbe in progetto di lanciare sia nuovi telefoni 5G che dei prodotti basati sulle tecnologie della Realtà Aumentata (AR) e della Realtà Virtuale (VR) e ciò dovrebbe avvenire nel corso di questo trimestre.

Entro la fine di giugno, pertanto, dovrebbero arrivare nuovi smartphone 5G del produttore asiatico e probabilmente si tratterà di device che verranno proposti a prezzi non troppo elevati, almeno ciò è quanto sembra suggerire la recente politica dell’azienda, che ha deciso di abbassare il prezzo ufficiale del suo primo modello 5G, ossia HTC U20 5G e che quest’anno ha lanciato un altro telefono di fascia media come HTC Desire 21 Pro 5G.

Per quanto riguarda i prodotti con tencologia AR e VR, invece, dovrebbero essere lanciati sotto il brand VIVE ed essere dedicati agli utenti alla ricerca di una soluzione da sfruttare per la comunicazione, il lavoro e l’istruzione.

Sebbene la presentazione di tali device sia in programma per questo trimestre, al momento non è possibile escludere che per il loro esordio sul mercato vi sarà da attendere più tempo: il mondo della tecnologia, infatti, sta vivendo un momento piuttosto complicato a causa della carenza di processori e anche HTC potrebbe trovarsi in difficoltà nel rispettare la propria tabella di marcia.

