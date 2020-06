HTC si riaffaccia nuovamente sul mercato mobile presentando due nuovi smartphone: HTC U20 5G e HTC Desire 20 Pro. Se di quest’ultimo avevamo già avuto modo di scoprirne il design e parte della scheda tecnica per via di una lunga scia di rumor e leak, HTC U20 5G rappresenta il primo smartphone con connettività 5G della compagnia taiwanese.

Specifiche HTC U20 5G

Oltre alle connettività di quinta generazione, HTC U20 5G sorprende per la generosità del pannello frontale. Infatti, con una diagonale di 6,8 pollici, rappresenta il classico “padellone” a cui sempre più utenti fanno affidamento anche per la visione di contenuti multimediali. Munito di fotocamera punch hole da 32 MP nell’angolo superiore sinistro, è racchiuso da cornici piuttosto ottimizzate ma che tendono a mostrarsi troppo nella porzione inferiore.

La presenza del processore Qualcomm Snapdragon 765 offre al terminale il supporto alla connettività 5G, mentre 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite micro SD) rappresentano il mix perfetto per garantire reattività e gestione delle funzionalità offerte da Android 10. Buona la batteria da 5000 mAh con supporto alla Quick Charge 4.0 con caricabatterie da 14 W, così come il comparto fotografico quadruplo sul retro – dove trova posto anche il sensore per le impronte digitali.

Scheda tecnica

display da 6,8 pollici Full HD+ con fotocamera punch hole e formato 20:9;

processore Qualcomm Snapdragon 765;

8 GB di RAM;

256 GB di storage espandibili tramite micro SD;

batteria da 5000 mAh con supporto a Quick Charge 4.0 e caricabatterie da 18 W;

fotocamera quadrupla con: sensore da 48 MP con apertura f/1.8; sensore grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di visuale da 118°; sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4; sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.0;

jack audio da 3,5 mm, sensore posteriore per le impronte digitali, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz);

Android 10.

Specifiche HTC Desire 20 Pro

Venendo invece a HTC Desire 20 Pro, come avevamo indicato ad apertura articolo si tratta di un terminale di cui si era già scoperto molto nelle scorse settimane. Il design dello smartphone è molto simile a quello di HTC U20 5G, con tanto di fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, comparto fotografico quadruplo sul retro, sensore fisico per le impronte digitali e ottimizzazione un po’ infelice della cornice inferiore del display.

Quest’ultimo, contrariamente a HTC U20 5G, è un pannello da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con formato 19.5:9. Cambia anche il processore interno, in questo caso caso Qualcomm Snapdragon 665, così come il taglio di RAM (6 GB) e storage (128 GB espandibile tramite micro SD). La batteria resta da 5000 mAh ma con supporto alla Quick Charge 3.0, mentre è un po’ meno prestante il sensore frontale che passa a 25 MP.

Scheda tecnica

display da 6,5 pollici Full HD+ con fotocamera punch hole e formato 19.5:9;

processore Qualcomm Snapdragon 665;

6 GB di RAM;

128 GB di storage espandibili tramite micro SD;

batteria da 5000 mAh con supporto a Quick Charge 3.0;

fotocamera quadrupla con: sensore da 48 MP con apertura f/1.8; sensore grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di visuale da 118°; sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4; sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

fotocamera anteriore da 25 MP con apertura f/2.0;

jack audio da 3,5 mm, sensore posteriore per le impronte digitali, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz);

Android 10.

Prezzo HTC U20 5G e Desire 20 Pro

Purtroppo la compagnia taiwanese non ha rilasciato informazioni circa il prezzo di entrambi i dispositivi. Ad oggi sappiamo che gli smartphone sono indicati per il solo mercato interno, ma è probabile che il modello HTC Desire 20 Pro verrà presto rilasciato anche in Europa e in altri paesi.