Dopo aver visto il test di durabilità di OnePlus 9 Pro ad opera di JerryRigEberything, in queste ore lo stesso JerryRigEverything passa invece al teardown del nuovo top di gamma di OnePlus partendo però al contrario. Infatti, in un evento più unico che raro, il noto youtuber ha fatto il percorso a ritroso partendo dai vari componenti separati per assemblarli in un prodotto finito.

Il teardown completo di OnePlus 9 Pro

Il display curvo di OnePlus 9 Pro, oltre ad essere direttamente incollato al telaio in alluminio (come capita per la maggior parte degli smartphone moderni), vede la presenza sul retro della piccola ma funzionale camera di vapore per il raffreddamento dei componenti interni. La particolare struttura della camera di vapore, sommata alla tecnologia LTPO del display, permette al calore di “fuoriuscire dal display” in maniera uniforme.

Come ben sappiamo OnePlus 9 Pro è caratterizzato dalla presenza di ben 6 fotocamere se consideriamo anche il piccolo sensore ottico per le impronte digitali. La batteria, o per meglio dire le batterie, è da 4500 mAh ed è senza ombra di dubbio il componente interno più vistoso di OnePlus 9 Pro. L’azienda è una delle poche che integra delle piccole alette laterali che ne facilitano la rimozione dal vano interno, il che è un plus di non poco conto.

Vi rimandiamo al video teardown di OnePlus 9 Pro per scoprire tutte le altre chicche sull’ultima fatica del colosso cinese. Infine, vi ricordiamo di leggere la nostra recensione su OnePlus 9 Pro nel link linkato in calce alla news, dove troverete anche il la nostra video recensione con altri dettagli e considerazioni.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 9 Pro