OnePlus 9 Pro è appena stato presentato ed è già in preordine su Amazon ma il famoso youtuber JerryRigEverything ha avuto modo di testarne la bontà costruttiva. Il nuovo smartphone dell’azienda cinese è stato ben apprezzato dalla critica anche se c’è qualche piccola preoccupazione riguardo il supporto software, ambito in cui OnePlus nell’ultimo periodo non sta brillando. In ogni caso con questo smartphone sono stati fatti passi avanti per quanto riguarda fotocamera e completezza generale dell’offerta rispetto ai suoi predecessori.

JerryRigEverything ha iniziato il test controllando la resistenza dello schermo, e una volta rimossa la pellicola offerta dalla casa madre, il device, essendo dotato di Gorilla Glass 5 sia sul retro che a copertura dello schermo, ha iniziato a mostrare dei segni al livello 6 della scala di durezza Mohs.

OnePlus non ha deluso sulla qualità costruttiva del 9 Pro

Lo youtuber è poi passato al telaio, che essendo di alluminio ed avendo una colorazione argentata, pur danneggiandosi non mostra i segni in maniera evidente, come potrebbe capitare con altri smartphone. Stesso discorso vale per tutti i tasti, anch’essi composti da metallo. Il modulo della fotocamera è protetto da vetro, che non ha sofferto alcun graffio del suo famoso taglierino.

Lo smartphone ha una certificazione IP68 e la cosa viene in parte dimostrata dal classico anello di gomma rossa, che protegge dall’acqua lo slot per la SIM. Lo schermo di OnePlus 9 Pro ha resistito per 40 secondi alla fiamma dell’accendino prima di mostrare il classico segno bianco degli AMOLED, anche se questo test non ha ancora trovato un senso.

Per ultimo, come sempre, Zack ha testato la bontà costruttiva del telaio cercando di piegare il dispositivo che, a parte una piccola flessione presentatasi spingendo dal retro, non ha mostrato alcuna difficoltà nel superarlo.

