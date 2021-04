Con le API WebXR, Google da la possibilità di sfruttare il mondo della realtà aumentata e virtuale all’interno di un browser web; la VR e la AR rappresentano infatti una nuova possibilità per esplorare e interagire con il mondo, e possono aprire a nuovi modi per accedere a servizi e strumenti. Google ha pubblicato una nuova collezione di esperimenti, che potete provare sul vostro smartphone con Chrome.

Ecco cosa si può fare con WebXR, la realtà virtuale e aumentata su browser

Floom, realizzato in collaborazione con Google Maps, permette di visualizzare un vortice all’interno del quale vedere cosa c’è dalla parte opposta della Terra, nello stesso punto.

Measure Up permette di calcolare lunghezza, area e volume degli oggetti che ci circondano, mentre Sodar traccia un cerchio di 2 metri intorno a noi, per mostrarci il distanziamento sociale in tempo reale.

Picturescape trasforma invece la vostra galleria di Google Foto in una galleria in realtà aumentata, per scorrere tra i ricordi in un modo tutto nuovo.

Potete trovare la nuova raccolta di esperimenti Google WebXR in questa pagina; per provarli vi basterà avere uno smartphone compatibile con l’ultima versione di Google Chrome.