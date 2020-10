Oltre alle novità di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, Google Chrome 86 per Android porta numerose altre novità. Parliamo di nuove icone nel menu, accesso ai file locali e altre piccole ma utili novità.

Nel frattempo Google continua a giocare con l’app Arts & Culture che aggiunge un nuovo filtro artistico per creare immagini davvero particolati in realtà aumentata.

Google Chrome 86

Non è sempre facile trovare a colpo d’occhio la voce di menu necessaria in Google Chrome, e a Mountain View sembra che qualcuno se ne sia reso conto. Ecco perché in Chrome 86 sono presenti due nuove flag che aggiungono icone a fianco di ogni voce del menu e le riorganizzano in sezioni, per una navigazione più facile.

Per attivare le icone e la suddivisione in sezioni, dovrete inserire l’indirizzo chrome://flags nel browser e cercare le due flag #tabbed-app-overflow-menu-icons e #tabbed-app-overflow-menu-regroup e attivare le flag.

Native File System è un’API apparsa per la prima volta in Chrome 78 ma che viene utilizzata in maniera completa proprio con Chrome 86. Grazie a questa API le pagine web possono accedere al file system dello smartphone (o del computer) per selezionare o accedere ai file.

Ovviamente Google ha preso tutte le precauzioni del caso per garantire la sicurezza dei dati: le pagine web possono vedere solo i file selezionati e possono modificarli solo se viene concesso il permesso, che viene comunque revocato quando la pagina viene chiusa.

Potete scaricare o aggiornare Google Chrome utilizzando il badge sottostante.

Google Arts & Culture

Continuano nel frattempo le sperimentazioni con l’app Arts & Culture, che si arricchisce di un nuovo filtro “Art”. In questo modo sarà possibile entrare in un quadro nel vero senso della parola, grazie alla realtà aumentata.

Il nuovo filtro, che si applica alla fotocamera in tempo reale, vi permetterà di trasformarvi in opere d’arte, selezionando alcune tra quelle più famose nella storia. Potrete scattare un selfie o registrare un breve filmato da condividere con i vostri amici su qualsiasi applicazione.

Se avete sempre sognato di diventare un’opera d’arte non vi resta che scaricare Arts & Culture dal Play Store utilizzando il badge sottostante e provare di persona.