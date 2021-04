È arrivato il momento per le patch di sicurezza di aprile di Samsung. L’azienda sudcoreana è tra le più veloci e attente agli aggiornamenti software della line-up dei suoi device, e anche per questo mese sono i tantissimi i device che verranno aggiornati. Ovviamente tra questi troviamo i Galaxy S21 e tutti gli altri che ricevono update mensili.

Patch di sicurezza aprile 2021: novità e miglioramenti

Le migliorie apportate da Samsung per questo aprile non sono poche. Di queste, 43 sono risoluzioni di problemi di vulnerabilità che sono state risolte da Google stessa per il suo sistema operativo Android. Sei di queste sono state definite critiche, alle quali se ne aggiungono altre 21 da Samsung. Tra le altre cose, questi fix riguardano le vulnerabilità trovate in Secure Folder, Create Movie, ovvero l’app che dà modo di editare video nella galleria e infine è stata chiusa una falla nello Sticker Center, l’app che permette di aggiungere sticker alle immagini.

Se volete consultare tutti i dettagli sulle varie correzioni delle vulnerabilità (CVE e SVE) potete recarvi direttamente sul sito ufficiale Samsung.

I device che riceveranno le patch di aprile 2021, oltre alla serie S21 che, come detto, le ha già ricevute, sono tutti quelli con supporto mensile garantito, ovvero:

Da questa lista mancano Galaxy S9 e S9+ perchè non riceveranno più aggiornamenti mensili bensì trimestrali e una new entry è Galaxy A52 che ovviamente riceverà aggiornamenti mensili, potete trovare qui la lista completa dei device supportati da Samsung.

Una buona quantità di device della serie Galaxy A ha ricevuto Android 11 recentemente e sicuramente anche Galaxy A72 che al momento è fermo alle patch di febbraio, verrà aggiornato a breve. Galaxy A51 dovrebbe invece ricevere un upgrade alla One UI 3.1, assieme probabilmente alle nuove patch di sicurezza.

Vi ricordiamo che potete cercare l’aggiornamento di aprile 2021 sul vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy direttamente dalle impostazioni di sistema, alla voce dedicata. Avete già ricevuto le patch di aprile?