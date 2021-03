Samsung ritorna ad essere la regina delle vendite di smartphone nel mondo, grazie alla vendita di 24 milioni di smartphone a febbraio. L’azienda sudcoreana era già stata al comando per quanto riguarda il 2020 nel complesso ma aveva perso la leadership ai danni di Apple, grazie al successo di iPhone 12, nella parte finale dello scorso anno. Apple non è riuscita a tenere la leadership a lungo, anche se il divario tra le due case si è assottigliato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Samsung ha adottato una strategia aggressiva che ha pagato

Con 24 milioni di telefoni venduti a febbraio, Samsung, ha coperto il 23,1% del mercato mentre Apple si è fermata a “soli” 23 milioni, raccogliendo il 22,2% del mercato. Samsung è riuscita a scavalcare Apple prima della chiusura del primo quarto del 2021, anche se il distacco tra i due giganti della tecnologia è decisamente più ristretto rispetto al passato. In effetti, Samsung, al termine di qualsiasi Q1 degli anni scorsi, ha sempre avuto almeno il 5% di vantaggio per quanto riguarda la fetta di mercato conquistata. La distanza attuale è minore dell’un percento, segno che Apple è ancora pericolosa nei confronti del colosso sudcoreano per il prosieguo dell’anno.

Samsung è riuscita ad ottenere questo risultato nonostante l’enorme popolarità dell’ultimo telefono di casa Apple grazie a una strategia aggressiva, che ha portato l’uscita della serie Galaxy S21 molto più vicina all’inizio dell’anno. L’ultimo smartphone di Samsung infatti è stato presentato a metà gennaio, mentre di solito le punte di diamante della loro line-up tradizionalmente veniva presentata nel periodo di febbraio-marzo.

È possibile che senza questa mossa, Apple sarebbe stata al comando del mercato anche nel Q1 del 2021, ma è abbastanza prevedibile che il divario con Apple ritorni ad essere sempre più grande, grazie anche alla serie Galaxy A che è stata accolta molto bene dal pubblico e dalla critica.