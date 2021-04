I processori mobile sono di generazione in generazione sempre più performanti, soprattutto per quanto riguarda la fascia alta e negli ultimi anni Qualcomm con i suoi vari modelli della serie Snapdragon 8xx è riuscita ad alzare l’asticella delle prestazioni, il tutto con un occhio di riguardo per la gestione della batteria, aspetto di fondamentale importanza quando si parla di smartphone.

Ma le differenze tra le varie generazioni di processori Qualcomm Snapdragon che si sono succedute negli ultimi anni sono davvero così rilevanti? A questa domanda ha provato a rispondere Golden Reviewer su YouTube, mettendo a confronto tra loro le ultime CPU di fascia alta del produttore statunitense a bordo di alcuni degli smartphone più popolari su cui sono state usate.

Le varie generazioni di Qualcomm Snapdragon 8xx a confronto in video

In particolare, Golden Reviewer ha deciso di mettere alla prova Qualcomm Snapdragon 855, Snapdragon 860, Snapdragon 865, Snapdragon 870 e Snapdragon 888 e scoprire come se la cavino con alcuni dei test benchmark più popolari.

Come smartphone il tester ha scelto Samsung Galaxy S10+ (Qualcomm Snapdragon 855), POCO X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860), Xiaomi Mi 10T Pro 5G (Qualcomm Snapdragon 865), Redmi K40 (Qualcomm Snapdragon 870) e ASUS ROG Phone 5 (Qualcomm Snapdragon 888).

La prova ideata da Golden Reviewer si articola in una prima parte con l’esecuzione di tre test benchmark come AnTuTu, Geekbench e 3D Mark e in una seconda parte in cui mette gli smartphone (e i loro processori) sotto stress con 3DMark GPU Stress Test e​ AnTuTu CPU Stress Test.

Se siete curiosi di scoprire come se la siano cavata i vari device e le cinque CPU di Qualcomm, non dovete fare altro che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:

Pur premettendo che i test benchmark hanno soltanto un valore indicativo delle potenzialità di un processore, in quanto le sue prestazioni vanno valutate di giorno in giorno, nel compimento delle normali attività quotidiane, c’è da riconoscere a Qualcomm il merito di essere riuscita a compiere degli importanti progressi negli ultimi anni.

