Il lancio di OnePlus Nord ha segnato il ritorno di questo produttore nella fascia media ed è stato accolto positivamente dagli appassionati Android e dagli addetti ai lavori, in quanto lo smartphone può contare su un buon rapporto tra qualità e prezzo, il tutto senza tralasciare la filosofia dell’azienda.

Nei mesi successivi OnePlus ha lanciato altri modelli di fascia media, come OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 mentre di un altro si è parlato parecchio alla fine del 2020 ma alcuni giorni fa è emerso che il produttore cinese ha deciso di cancellarlo: ci stiamo riferendo a OnePlus Nord SE.

Ecco la confezione di vendita di OnePlus Nord SE

Al momento non è chiaro il motivo per cui OnePlus abbia deciso di annullare il lancio di questa speciale edizione dello smartphone ma, a quanto pare, il produttore era già in una fase avanzata in ottica della sua commercializzazione.

Almeno ciò è quanto sembrano suggerire le seguenti foto, pubblicate da Recalled nelle scorse ore, che ci mostrano quella che dovrebbe essere la confezione di vendita del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità e potendo trattarsi di uno dei tanti fake che popolano la Rete).

Stando a quanto viene riportato da Recalled, il modello in tale confezione di vendita sarebbe stato quello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata in colorazione Ash Grey mentre non pare vi siano al suo interno accessori diversi rispetto a quelli inclusi nella dotazione della versione “normale” dello smartphone.

Gli utenti, infine, avrebbero potuto contare su una speciale borsa e una custodia protettiva, anch’essi come la confezione di vendita frutto della collaborazione tra il produttore cinese e l’artista Joshua Vides.

In attesa di scoprire perchè OnePlus ha deciso di cancellare il lancio di tale device, i fan dell’azienda possono consolarsi con il pensiero che tra qualche mese dovrebbe arrivare OnePlus Nord 2.

