OnePlus Nord ha segnato il ritorno di OnePlus nella fascia media, un segmento di mercato di enorme rilevanza per qualsiasi azienda hi-tech e che aveva dato modo al colosso cinese di crescere e prosperare così da diventare l’azienda di successo che è adesso.

OnePlus Nord SE non arriverà mai

OnePlus Nord, presentato a luglio del 2020, è stato largamente apprezzato dalla critica per la qualità complessiva e soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il successo del terminale aveva portato la stessa azienda a valutarne la realizzazione di un’altra versione, come si era già discusso a fine dicembre 2020, ma quest’oggi apprendiamo che OnePlus Nord SE è stato cancellato e non vedrà mai la luce del sole.

Il motivo di questo cambio di strategia così repentino non è ovviamente noto, ma è probabile che la compagnia abbia deciso di investire le risorse in progetti più profittevoli. Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere l’atteso successore di OnePlus Nord N10 5G i cui presunti render sono già stati pubblicati la settimana scorsa.

Per quanto le fonti di Max Jambor siano quasi sempre affidabili, è sempre bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela: nessuno conosce realmente quali sono i piani di sviluppo dei prodotti che OnePlus ha in cantiere.

