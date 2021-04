Mentre OnePlus è più che mai concentrata a rilasciare aggiornamenti software correttivi per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro al fine di smussare i piccoli problemi riscontrati dagli utenti che si sono fiondati ad acquistare i nuovi smartphone di fascia alta della casa cinese, i ragazzi di iFixit hanno smontato il modello OnePlus 9 Pro per mostrarci l’interno del dispositivo e darci come sempre il punteggio di riparabilità complessivo.

Riparabilità bassa ma nella media

Dal video teardown disponibile poco più sotto, è possibile osservare la quantità di colla a caldo utilizzata da OnePlus per tenere ben saldo il pannello in vetro posteriore con il resto del telaio. Il suo accesso è moderatamente complicato, ma non così troppo considerando l’importanza della colla per mantenere l’interno lontano da liquidi e polvere.

La batteria, di gran lunga il componente più vistoso di OnePlus 9 Pro, è facilmente rimovibile grazie alle linguette che ne facilitano la separazione dalla pancia del telefono. Resta piuttosto complicato, però, l’accesso al display: in questo caso è necessario prestare parecchia attenzione a tutti i componenti da rimuovere per accedere al pannello frontale.

Questo è uno dei motivi che ha portato iFixit a conferire a OnePlus un punteggio di riparabilità di 4 su 10. Un po’ basso, è vero, ma è in linea con quelli degli altri smartphone Android di fascia alta.

