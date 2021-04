OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono trai i migliori smartphone Android del 2021 e il colosso cinese sta rilasciando numerosi aggiornamenti software per limare le piccole sbavature della OxygenOS 11 presente sui nuovi smartphone di fascia alta.

NovitĂ aggiornamento OxygenOS 11.2.2.2

In queste ore l’azienda ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 11.2.2.2 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con diverse novitĂ per la fotocamera, le patch di sicurezza e altri bug. Ecco il changelog completo delle novitĂ integrate nell’aggiornamento software:

Sistema migliorata la stabilitĂ di ricarica dello smartphone per offrire una migliore esperienza utente; migliorata la qualitĂ delle chiamate su WhatsApp; migliorata la vibrazione durante le sessioni di gioco su Call of Duby e PUBG; corretto il bug che non mostrava l’icona della batteria scarica nella status bar; corretto il bug che poteva portare ad un riavvio automatico dello smartphone mentre si gioca; corretti diversi bug e migliorata la stabilitĂ generale del sistema; aggiornamento alle patch di sicurezza di marzo 2021; aggiornamento del GMS package a febbraio 2021.

ModalitĂ scura corretto il bug in cui la barra di navigazione in modalitĂ spli screen non si adattava al tema scuro.

Fotocamera migliorata la stabilitĂ generale della fotocamera; migliorate le performance dello zoom; migliorato il bilanciamento del bianco con la fotocamera frontale; migliorato il bilanciamento del bianco, il rumor e il dettaglio delle foto scattate con la fotocamera posteriore.



Come aggiornare OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

L’aggiornamento OxygenOS 11.2.2.2 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro è attualmente in fase di rilascio. Se non l’avete ancora ricevuto tramite il classico pannello degli aggiornamenti software, potete installarlo manualmente scaricando le build dai seguenti link:

OnePlus 9 OTA completo (in attesa di rilascio); OTA incrementale da OxygenOS 11.2.1.1 (in attesa di rilascio).

OnePlus 9 Pro OTA completo (in attesa di rilascio); OTA incrementale da OxygenOS 11.2.1.1.



