Google Maps è sicuramente una delle applicazioni più popolari al mondo, alla quale il colosso di Mountain View riserva una particolare attenzione. Il team di Google lavora costantemente a nuove funzionalità da aggiungere in Maps, così da renderla la migliore applicazione di navigazione GPS sul mercato.

Nei prossimi mesi, Google Maps è destinata a cambiare radicalmente, offrendo funzionalità che vanno ben oltre il semplice ricevere indicazioni per la navigazione verso un determinato luogo e la consultazione delle mappe. In futuro, Maps offrirà, per esempio, informazioni meteorologiche e sulla qualità dell’aria. Ad annunciarlo è stata la stessa Google, che ha anche approfondito il discorso spiegando come queste nuove funzionalità verranno integrate e funzioneranno.

Google Maps offrirà due nuove funzionalità molto utili

Google Maps riceverà un aggiornamento che introdurrà informazioni sul tempo e sulla qualità dell’aria. A tal fine, l’applicazione presenterà due nuovi livelli: nel caso delle informazioni sul tempo, queste verranno mostrate proprio come un classico bollettino meteorologico, con icone rappresentative del tempo (e tanto di temperatura) sulle varie città.

Il livello dedicato alla qualità dell’aria fornisce informazioni su smog e polline, ma sarà inizialmente disponibile esclusivamente per gli Stati Uniti, Australia e India, per poi arrivare in un secondo momento anche in altri Paesi. Per offrire questo tipo di informazioni, Google ha stretto collaborazioni con organizzazioni competenti, che si occuperanno di fornire i dati al colosso della tecnologia. Come si può vedere dall’immagine sottostante, Google Maps indicherà qual è il livello della qualità dell’aria e se, per esempio, le circostanze permettono di svolgere attività all’aperto.

Infine, Google ha dichiarato di voler aggiornare le sue mappe per offrire molti più dettagli. Questa implementazione verrà resa inizialmente disponibile per le sole città di Londra, New York, San Francisco e Tokyo, che potranno presto godere di una struttura cartografica molto più fine e dettagliata. Nello specifico, le nuove mappe presenteranno larghezze stradali ridimensionate, mostreranno sentieri e scali all’interno dei parchi, marciapiedi, strisce pedonali, mediane e isole pedonali.