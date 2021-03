Il font Google Sans è da tempo ormai ampiamente utilizzato da Google in tutti i propri prodotti: dalle app e siti proprietari agli stessi smartphone Pixel. Possiamo tranquillamente affermare che faccia parte del design visivo del colosso di Mountain View e che possa, potenzialmente, essere importante tanto quanto gli iconici colori del logo Google.

L’azienda aveva dato il via a un roll-out graduale nello scorso autunno, in modo da raggiungere le tastiere virtuali degli utenti e uniformare il linguaggio visivo di Gboard con il resto del sistema operativo e dei prodotti Google. Il Google Sans, destinato a sostituire lo standard Roboto, era apparso sui dispositivi di alcuni utenti Gboard lo scorso settembre, prima di venire rilasciato a un pubblico più ampio a dicembre, finendo però per scomparire del tutto. Adesso, a distanza di mesi, l’elusivo font sembrerebbe aver fatto il suo ritorno sulla tastiera virtuale di Google.

Google Sans ritorna su Gboard

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, Google Sans sembrerebbe aver fatto il suo ritorno sulla versione 10.4 di Gboard. Tale versione si trova, in questo momento, in beta ma sembra possibile che la comparsa del nuovo font sia legato a un aggiornamento lato server.

In seguito trovate gli screenshot di un utente Reddit che immortalano il ritorno di Google Sans su Gboard.

Vi aggiorneremo nel caso in cui l’aggiornamento del font dovesse raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Potrebbe interessarti anche: Adesso potete creare nuove esilaranti faccine con Emoji Kitchen di Gboard