Alzi la mano chi, come me, proprio non riesce a inviare un messaggio se questo non contiene almeno una emoji. Del resto, queste simpatiche e coloratissime faccine sono così popolari che hanno persino ottenuto un giorno dell’anno da dedicare alla loro celebrazione (17 luglio, Giornata mondiale dell’emoji, con tanto di emoji del calendario che riporta questa data).

E’ vero. Le emoji sono già tantissime, così tante che spesso si fa anche fatica a scegliere quale inviare. Ma perché privarsi della possibilità di creare delle nuove quanto esilaranti emoji da inviare ai propri contatti? Del tipo: un cactus-scimmia. O qualcosa di più espressivo, come un cuore avvolto dalle fiamme. Se vi state chiedendo in che modo è possibile dare vita a queste bizzarre emoji, la risposta è semplice: con Emoji Kitchen.

Emoji Kitchen è una sorta di laboratorio offerto dalla tastiera di Google – Gboard – all’interno del quale è possibile combinare più emoji già esistenti per ottenere dei risultati unici. Le emoji così create possono poi essere condivise all’interno delle Chat delle principali piattaforme di messaggistica istantanea, o comunque con quei servizi compatibili con Gboard. WhatsApp è proprio tra queste applicazioni.

Emoji Kitchen estende il supporto alle emoji 13.1

Ma passiamo alla notizia della giornata: Emoji Kitchen ha in queste ore ricevuto un aggiornamento che estende il supporto anche allo standard Unicode 13.1. Tra le nuovi emoji che potranno essere combinate per dare a vita a simpatiche creazioni rientrano, per esempio, la donna barbuta, il cuore in fasce, le coppie col cuore e la faccina tra le nuvole. Ma sono più di duecento le nuove aggiunte, quindi ci sarà da sbizzarrirsi. Un esempio delle future creazioni che sarà possibile ottenere combinando più emoji è la lumaca con il guscio a forma di polipo, oppure di un hot-dog che, anziché essere farcito con una salsiccia, ha al centro uno scorpione sorridente. Anche lo scorpione con un fiorellino sulla testa è davvero molto carino.

Creare una emoji con Gboard è un gioco da ragazzi: basta cliccare sull’icona della faccina a sinistra della barra spaziatrice per accedere alla funzione di Emoji Kitchen. Da qui si dovrà poi scegliere l’emoji che si preferisce utilizzare per fare in modo che l’app mostri tutte le combinazioni che è possibile ottenere combinando quella emoji con un’altra. Quando avete adocchiato la combinazione perfetta, basterà selezionarla e condividerla all’interno della Chat. E ecco che il gioco è fatto!

Previous Next Fullscreen

L’aggiornamento verrà reso disponibile dapprima per gli utenti beta di Gboard, per poi arrivare anche per la versione stabile della tastiera di Google in un futuro non poi così lontano.