Ad inizio febbraio il team di sviluppo di Lawnchair Launcher aveva annunciato di essere tornato a mettere mani al codice del famoso launcher Android dopo diversi anni di stop. Qualche settimana dopo, inoltre, gli sviluppatori avevano messo a disposizione i link al download per le versioni 9.1 Alpha 2 e la 10 Alpha 8.

Arriva la prima alpha per il launcher

In queste ore, però, il team è finalmente pronto a svelare la versione Lawchair Launcher Alpha 1, una build riscritta completamente da zero e basata sulle ultime novità presenti all’interno del ramo AOSP di Android.

Come sottolineano diversi utenti su Reddit, la versione Lawnchair Launcher 11 Alpha 1 è ancora alla fasi iniziali di sviluppo, motivo per cui molte delle feature disponibili su altri launcher Android popolari non sono ancora state implementate. Gli stessi sviluppatori, sul canale Telegram ufficiale, indicano che la build è stata testata unicamente su smartphone muniti di Android 11; il supporto per le vecchie versioni di Android è programmato ma non si sa quando arriverà.

Sono inoltre presenti alcuni bug che non rendono il launcher adatto ad un utilizzo giornaliero, come ad esempio la scomparsa dei nomi delle applicazioni dall’app drawer, ma se volete provarla potete scaricarla liberamente tramite questo link di APK Mirror:

Scarica Lawnchair Launcher Alpha 1