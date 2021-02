Lawnchair Launcher è stato per diverso tempo un launcher Android apprezzatissimo per l’estrema fluidità e la grande immediatezza offerta agli utenti nel gestire la homescreen del proprio device. Nato come progetto basato sull’esperienza utente garantita dal launcher presente su tutti i Google Pixel, lo sviluppo del launcher era andato incontro ad uno stop quasi definitivo in seguito al rilascio dell’ultimo aggiornamento datato 4 dicembre 2019.

Riparte lo sviluppo dopo anni di stop

Dopo tanti mesi di attesa, era ormai chiaro che il team di sviluppo avesse messo da parte la volontà di continuare a lavorare su questo progetto che aveva regalato a migliaia di utenti una ventata di aria fresca rispetto agli ormai classici e consolidati Nova Launcher e compagnia cantante. Le cose, però, stanno finalmente cambiando: infatti, come viene annunciato sul canale Telegram, il team di sviluppo ha ripreso a lavorare sul progetto.

“La scorsa settimana abbiamo coinvolto sette sviluppatori e abbiamo iniziato a programmare. Abbiamo unito migliaia di modifiche in ritardo da Launcher3, che funge da base per Lawnchair, nel nostro codice sorgente – si legge nel messaggio condiviso su Telegram. “Ora stiamo gestendo errori di compilazione che si sono generati di conseguenza, un’attività così preoccupante che mi ha fatto dimenticare di pubblicare un annuncio in tempo. Ci scusiamo per il ritardo e aspettiamo di sentirci a breve.”

Si tratta decisamente di un’ottima notizia e contiamo di avere novità in merito già a partire dalle prossime settimane.