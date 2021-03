La serie Redmi K40 è ampiamente apprezzata da tutti gli addetti i lavori, da gran parte degli utenti e degli appassionati, per le sue ottime specifiche e il prezzo concorrenziale, come da tradizione Redmi. Un altro attestato della qualità dell’offerta del produttore cinese arriva da DisplayMate, sito che ha valutato come “vicino alla perfezione” il display di Redmi K40.

Proprio pochi giorni fa anche il display di OnePlus 9 Pro aveva ricevuto un’ottima valutazione da parte di DisplayMate, che in questo caso, ha valutato lo schermo che monta tutta la serie K40 con il massimo dei voti, A+. Redmi K40 infatti è dotato del pannello Samsung E4 di ultima generazione, con tecnologia AMOLED che in questo caso si serve di nuovi materiali, migliorando la luminosità massima (1300 nits), il contrasto (5 milioni a 1) e abbassando il consumo di energia.

Tutto questo fa dello schermo della serie Redmi K40 uno dei migliori sul mercato, non solo in termini di luminosità e contrasto ma anche per l’accuratezza dei colori, grazie alla tecnologia true tone. Il refresh rate è di 120 Hz con un sample rate del tocco a 360 Hz, la definizione è full HD e non è presente il lettore di impronte sotto di esso, che invece è stato spostato sul tasto di accensione/spegnimento.

Lo schermo, che è lo stesso di Xiaomi Mi 11 5G ma con definizione più bassa, ha raggiunto il massimo dei voti in ben 11 categorie e questo rende bene l’idea di quanto, anche smartphone dal costo più basso dei più costosi OnePlus e Xiaomi, possano raggiungere risultati eccellenti. Il mercato dei dispositivi Android si fa sempre più competitivo, sia a livello di specifiche che di prezzo.

