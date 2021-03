OnePlus 9 Pro ha un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici definito dall’azienda Fluid Display 2.0. Lo schermo ha poi un refresh rate massimo di 120 Hz ma la tecnologia LTPO, insieme ad un accurata gestione software, permette a questo display di abbassare la propria frequenza di aggiornamento a seconda dell’app e dell’utilizzo dell’utente, permettendo così di risparmiare molta batteria, senza perdere fluidità. DisplayMate lo ha testato e ha concluso il test dando un eccellente A+ come voto finale.

Il display di OnePlus 9 Pro è stato molto apprezzato da chi lo ha potuto provare e DisplayMate ne ha elogiato in particolare la capacità di riprodurre una gamma colori molto ampia, addirittura tra le più ampie mai misurate dal sito specializzato. Il voto A+ infatti lo mette alla pari con altri 13 smartphone e di questi 5 (compreso OnePlus 9 Pro) sono ritenuti praticamente indistinguibili dalla perfezione.

OnePlus 9 Pro ha uno dei migliori schermi sul mercato

Parlando di colori, lo smartphone, tramite la OOS permette di settare lo schermo in modalità “naturale” la quale sceglierà per noi la giusta gamma colori adatta al contenuto di cui stiamo fruendo. Nel caso invece volessimo spingerci oltre e godere dei colori vivaci e saturi, classici di un display AMOLED, nelle opzioni avanzate si può scegliere la “AMOLED Wide Gamut” che copre il 139% dello spazio sRGB e il 110% dello spazio DCI-P3.

Lo schermo ha poi ricevuto voti molto alti per quanto riguarda il contrasto, con un ottima resa dell’intensità e dell’accuratezza. Rispetto a OnePlus 8 Pro, questo nuovo modello dell’azienda cinese possiede anche un display più luminoso, con diverse modalità che prediligono la luminosità o l’accuratezza colore. Anche in questo caso, selezionando la gamma colore AMOLED avanzata, DisplayMate ha riscontrato una buona capacità di riprodurre i colori sia all’aperto che in ambienti chiusi.

Gli ottimi risultati ottenuti in campo aperto, sono dati dalla bassissima riflettanza dello schermo, solo il 4,4% della luce che arriva su di esso, infatti, viene riflessa dal display. Come se questo non bastasse, in modalità “altà luminosità” lo schermo è stato capace di raggiungere un impressionante 1655 nits.

Alcuni reviewer non sono stati altrettanto fortunati in quanto è stato riportato che alcuni esemplari non mostrano dei neri perfetti in modalità HDR e ci auguriamo che questo possa essere soltanto un glitch risolvibile via software. In ogni caso qui potete trovare l’intera recensione di DisplayMate dello schermo di OnePlus 9 Pro.