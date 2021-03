Paranoid Android è una delle custom ROM più apprezzate nell’intero panorama del modding Android, ed in queste ore il team di sviluppo della ROM ha aggiunto alcuni smartphone Xiaomi fra quelli che possono provare l’ultima build basata su Android 11.

Android 11 sbarca su molti smartphone Xiaomi

La build “Ruby” di Paranoid Android, basata sull’ultima major release di Android, può essere finalmente installata da chi possiede questi smartphone del colosso cinese:

Xiaomi Mi Mix 2S > link al download della custom ROM;

Xiaomi Mi Mix 3 > link al download della custom ROM;

Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition > link al download della custom ROM.

Ad oggi non sembrano esserci bug riconosciuti per quanto riguarda le build per i sopracitati smartphone Xiaomi, ma è probabile che qualche piccolo bug qua e là sia presente. Il team di sviluppo, infatti, ha etichettato la release come “Dev 1” proprio ad indicare che non si tratta della versione definitiva, ma è pur sempre in uno stadio migliore rispetto ad una versione alpha o beta.

Gli utenti che vorranno installare la Paranoid Android “Ruby” per gli smartphone Xiaomi, noteranno la presenza di tutte le applicazioni Google e del Play Store, e alcune particolari ottimizzazioni circoscritte ai processori Snapdragon.

