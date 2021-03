OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, così come OnePlus 9R, sono gli smartphone più chiacchierati del momento. OnePlus ha investito molto nello sviluppo della nuova famiglia di dispositivi di fascia alta, e come abbiamo sottolineato nella recensione video (disponibile in calce alla news) c’è tanto di cui essere entusiasti.

Download wallpaper live ufficiali

Dopo aver pubblicato i link al download per i wallpaper di OnePlus 9, in queste ore l’utente Reddit u/RolfBenz ha pubblicato gli APK di OnePlus che permettono di impostare i wallpaper live della famiglia OnePlus 9 su altri dispositivi OnePlus o Android in generale. OnePlus Wallpapers APK e OnePlus Wallpaper APK, una volta installati, aggiungono i wallpaper live ufficiali all’interno della galleria del proprio smartphone Android.

I wallpaper live possono essere impostati direttamente dalla schermata home del proprio dispositivo, dal pannello presente all’interno delle Impostazioni oppure tramite l’applicazione Google Wallpaper. I commenti pubblicati su Reddit confermano che gli APK possono essere installati senza problemi su qualsiasi smartphone OnePlus o di altre aziende, ma i colleghi di XDA sono andati incontro a qualche problema cercando di impostarli su Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Se volete cambiare aspetto al vostro smartphone Android impostando i live wallpaper di OnePlus 9, potete provare a installare i vari APK tramite i link sottostanti:

OnePlus 9 Wallpaper Resources | OnePlus Wallpaper