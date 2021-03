Moto G100 è qui, e altro non è che la versione globale di Motorola Edge S, lo smartphone di fascia media che l’azienda ha lanciato in Cina nel mese di gennaio. Nonostante il prezzo relativamente basso a cui viene proposto, Moto G100 presenta un ottimo comparto hardware e delle funzionalità che non sono poi così diffuse, come la modalità Dual Capture, che permette di registrare contemporaneamente con la fotocamera posteriore e anteriore inquadrando se stessi e ciò che viene ripreso dalla fotocamera esterna allo stesso tempo.

Caratteristiche tecniche di Moto G100

Lo abbiamo già detto: per la sua fascia di prezzo, Moto G100 offre un comparto hardware davvero niente male, pensato per accompagnare l’utente nelle attività quotidiane e durare a lungo. Lo smartphone è dotato di un ampio display LCD da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2520 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, supporto all’HDR10 e luminosità di 560 nit. Insomma, un buon pannello da sfruttare per intrattenersi giocando o guardando le proprie serie TV preferite, oltre che per spulciare i Social vivendo un’esperienza ultra fluida.

Quando Motorola Edge S è stato lanciato in Cina nel mese di gennaio, era uno dei primi smartphone al mondo a implementare il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 870. Trattandosi della sua controparte globale, anche Moto G100 è alimentato dallo stesso chipset. Sotto la sua scocca si nasconde, dunque, un processore octa-core (1x 3.2 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585) accompagnato da una GPU Adreno 650, 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 3.1. Oltre a avere un buon pannello da sfruttare per i momenti di svago e intrattenimento, questo nuovo smartphone Motorola ha anche tutto ciò di cui necessita dal punto di vista hardware per supportare tali attività. Ovviamente, non aspettatevi prestazioni di un gaming phone, pensato proprio per questo particolare tipo di utilizzo.

E come se non bastasse, Moto G100 è anche compatibile con le Reti di quinta generazione, supporta lo standard Wi-Fi 6 e è dotato di chip NFC che permette, tra le altre cose, di effettuare pagamenti con lo smartphone semplicemente avvicinandolo a un POS. E’ poi presente il jack audio da 3,5 mm, una porta USB di tipo C e una grande batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 20 W. Stando a quanto riferito dal produttore, la batteria di Moto G100 offre fino a 38 ore di conversazione e 16 ore di riproduzione video.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo si compone di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP (f/1.7) accompagnato da una grandangolare da 16 MP (FOV 121°) che può scattare macro fino a 2,8 cm di distanza, da un sensore di profondità da 2 MP e da un sensore ToF, e supporta anche la funzione di audio zoom. Sulla parte frontale, invece, Moto G100 è dotato di una dual selfie-camera con sensore principale da 16 MP e una lente grandangolare da 8 MP (100°) da sfruttare per le foto di gruppo.

Design di Moto G100

La scocca posteriore di Moto G100 è pulita e luminosa, caratterizzata dalla presenza del logo Motorola al centro e dal corposo comparto fotografico. Gli obiettivi sono disposti in due griglie da due e sono accompagnati dal flash LED appena sotto.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 168,38 x 73,97 x 9,63 mm, pesa 215 grammi e è dotato di sensore di impronte digitali montato lateralmente. La parte frontale dello smartphone si caratterizza principalmente per il pannello a doppio foro: gli obiettivi della fotocamera interna sono disposti nell’angolo superiore sinistro e non disturbano la visualizzazione dei contenuti sullo schermo. Infine, ma non meno importante, Moto G100 è resistente agli schizzi d’acqua.

Software e funzioni di Moto G100

Lo smartphone giunge sul mercato con tutte le ultime funzionalità di Android 11 e una non eccessiva personalizzazione dell’interfaccia utente. Non mancheranno le Moto Actions, ovvero delle gesture che permettono di svolgere determinate attività. Un esempio? Scuotendo lo smartphone due volte a mo’ di martello si potrà attivare o disattivare la torcia.

Moto G100 offre anche tante altre funzionalità, come la possibilità di attivare la modalità Vlog per la registrazione video e la già citata funzionalità che permette di registrare un video utilizzando sia la fotocamera interna che quella esterna. Infine, ma non meno importante, la nuova piattaforma Ready For permette di collegare lo smartphone a un PC, un monitor o un TV per trasmettere tutti i contenuti, comprese applicazioni e giochi, su uno schermo più grande e aumentare, quindi, la produttività.

Immagini di Moto G100

Prezzo e uscita di Moto G100

Moto G100 sarà disponibile a fine marzo nella variante con 8 GB e 128 GB di RAM al prezzo di 599,90 euro e nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey (quest’ultima a aprile). In occasione del decimo anniversario dal lancio del primo Moto G, dal 26 marzo al 18 aprile sarà possibile acquistare lo smartphone al prezzo promozionale di 499,90 euro.