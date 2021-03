Torniamo ad occuparci di Motorola Moto G100, smartphone che il popolare brand della telefonia si prepara a lanciare sul mercato e che in questi ultimi giorni è al centro di diverse interessanti anticipazioni.

Un nuovo importante contributo dedicato a chi attende di conoscere con impazienza le principali feature di questo smartphone di Motorola arriva da Slashleaks, che ha pubblicato diverse immagini rendering che ci permettono di osservare quello che dovrebbe essere il design del telefono da tutti i lati (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco il presunto design di Motorola Moto G100

Frontalmente Motorola Moto G100 dovrebbe presentare un ampio display con i bordi piatti e le cornici laterali ridotte ai minimi termini, mentre quella superiore e quella inferiore dovrebbero essere un po’ più consistenti.

Inoltre, le immagini ci permettono di notare la presenza nell’angolo in alto a sinistra di un doppio foro per la fotocamera frontale, soluzione non così comune e che avrà come conseguenza quella di “rivoluzionare” la barra delle notifiche classica di Android.

Sulla parte laterale della scocca dovrebbe trovare spazio anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

A caratterizzare la parte posteriore, invece, è il comparto fotografico principale, posizionato nell’angolo in alto a sinistra in un modulo di forma rettangolare (ma con gli angolo arrotondati) e composto da ben quattro sensori, il cui primario dovrebbe avere una risoluzione di 64 megapixel e supportato da un flash LED di dimensioni generose.

Sempre sotto il modulo fotografico, accanto alla scritta “64 MP”, si può leggere “Audio Zoom”, a conferma del fatto che nella realizzazione di tale smartphone il team di Motorola ha deciso di attribuire grande importanza agli aspetti multimediali.

Due, infine, le colorazioni mostrate da queste immagini (ossia una tendente al grigio e una all’azzurro), con la possibilità che in sede di lancio le alternative siano di più.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, Motorola Moto G100 dovrebbe essere la variante internazionale di Motorola Edge S e tra le sue feature già confermate dal produttore vi è il processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, ossia una versione potenziata di Qualcomm Snapdragon 865+ e pensata per offrire prestazioni di fascia alta ad un prezzo un po’ più contenuto.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere fino al prossimo mese. Staremo a vedere.