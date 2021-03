Durante l’evento su Clubhouse a cui ha partecipato il CEO Iliad si era parlato del futuro dell’operatore telefonico nel nostro Paese, da ormai diversi mesi in costante crescita e giusto oggi promosso da OpenSignal come astro nascente per quanto riguarda la disponibilità della rete 4G in Italia.

Si tratta del quinto store in Lombardia

Gli store Iliad rappresentano il punto d’incontro fra i clienti e l’operatore telefonico, oltre ad offrire la possibilità di acquistare una SIM Iliad per chi vuole fare il passaggio al nuovo operatore. Oggi apprendiamo che Iliad è ormai prossimo ad aprire il quinto Iliad store in Lombardia all’interno del Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano.

Sebbene non sia ancora chiaro quando lo store Iliad verrà aperto al pubblico, alcuni annunci di lavoro ci portano a credere che sia quasi tutto pronto. Lo store sarà il primo a disposizione dei cittadini di Rozzano, piccola città a sud di Milano, e si aggiungerà agli altri quattro già da tempo aperti in varie zone del capoluogo lombardo.

Tra Iliad store e Iliad corner, l’operatore telefonico sta via via espandendo la sua presenza nel nostro Paese e ad oggi sono 18 gli store Iliad distribuiti secondo quando mostrato nella mappa ufficiale disponibile sul sito.

