OpenSignal è una delle società più importanti per quanto riguarda la pubblicazione di studi sulla qualità dell’esperienza delle reti mobile internazionali. Tramite milioni di misurazioni circa la disponibilità del segnale, la potenza del segnale, la qualità del segnale e le velocità di download e upload dei vari operatori telefonici, è in grado di fornire una visione piuttosto analitica della qualità della rete nei più importanti paesi al mondo.

Iliad è uno degli astri nascenti del 2021

In queste ore OpenSignal ha pubblicato il “Global Mobile Network Experience Awards 2021“, un lungo report in cui classifica i maggiori operatori mobile internazionali secondo due macro categorie: vincitori globali e leader globali. Tra i tantissimi operatori suddivisi in altrettante numerose categorie di valutazione, Iliad è l’unico operatore italiano ad essere stato inserito all’interno della classifica.

Entrando nello specifico, il quarto operatore mobile è stato premiato come “astro nascente del 2021” per quanto riguarda la disponibilità della rete 4G per via dell’importante crescita del tempo connesso alla rete LTE da parte degli utenti. Iliad, infatti, ha registrato un incremento pari al 7,2% contro una crescita media mondiale del 4,2%.

L’importante risultato raggiunto dall’operatore francese sottolinea la grande crescita della compagnia e dei suoi servizi, mentre la strada indicata da Benedetto Levi in questa intervista la porterà ad essere una dei punti di riferimento anche per il 5G.

