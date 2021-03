Inviare messaggi WhatsApp coi comandi vocali e a contatti non salvati: ecco come fare

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più conosciute e usate al mondo, tuttavia non tutti gli utenti sanno sfruttarne appieno le potenzialità.

Per questo motivo può tornare utile andare a vedere due funzioni particolari: la prima consiste nello sfruttare i comandi vocali per inviare dei messaggi su WhatsApp; la seconda permette di mandare messaggi WhatsApp senza aggiungere il contatto alla rubrica.

WhatsApp con la voce: basta Google Assistant

La prima funzione che andiamo a vedere può rivelarsi estremamente utile in alcuni contesti, come ad esempio quando si è alla guida.

Inviare messaggi WhatsApp tramite i comandi vocali è semplicissimo: basta chiederlo a Google Assistant.

Una volta attivato l’assistente vocale di Big G tramite la frase “Ok Google” o “Hey Google”, è sufficiente impartire il comando “Invia messaggio WhatsApp a [nome del contatto] con testo [testo del messaggio]”. A questo punto l’assistente rilegge il messaggio all’utente, consentendogli di modificarlo o inviarlo.

Inviare messaggi WhatsApp senza salvare un nuovo contatto

A differenza di Telegram, su WhatsApp non è possibile avviare una conversazione conoscendo semplicemente lo username di un altro utente, ma è fondamentale conoscerne il numero di telefono. L’applicazione, inoltre, costringe ad aggiungere il nuovo contatto alla rubrica per potergli inviare dei messaggi.

Per fortuna quest’ultima limitazione è superabile utilizzando WhatsApp Web: una volta aperto e configurato inquadrando il QR code dall’app, questo permette di avviare una conversazione senza aggiungere il contatto alla rubrica, ma semplicemente incollando nella barra degli indirizzi l’URL https://wa.me/39?text=testo+di+prova, avendo cura di sostituire a “39” il numero del destinatario preceduto dal prefisso 39 e “testo+di+prova” col testo del messaggio che si desidera inviare.

Lo stesso trucco è sfruttabile anche per inviare messaggi a se stessi.

Se questo metodo vi ha messo la pulce nell’orecchio per il discorso privacy, sappiate che Google non indicizza tutti gli URL https://wa.me. In ogni caso, per maggiore sicurezza, potete aggiungere l’attributo rel=”nofollow,noindex” al link a href.

Scaricate la versione più recente di WhatsApp dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.