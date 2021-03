In occasione del lancio di ogni nuova generazione di smartphone della serie Google Pixel il team del colosso di Mountain View è solito pre-caricare alcuni nuovi sfondi esclusivi, immagini che prima o poi vengono caricate in Rete, così da poter essere usate anche per personalizzare i telefoni realizzati dagli altri produttori.

La scorsa settimana il team di Google ha pubblicato su YouTube un curioso video dedicato a chi desidera passare a uno smartphone Google Pixel, soffermandosi su quanto semplice e rilassante sia la procedura di trasferimento dei propri dati dal vecchio device a quello nuovo, il tutto con uno stile che ricorda i classici filmati di meditazione.

Ebbene, gli utenti più attenti guardando quel video hanno notato la presenza di uno sfondo che il colosso di Mountain View non ha ancora reso disponibile per il download e ciò ha messo all’opera la community che ruota attorno a Google e al mondo Android.

E così un utente su Reddit ha deciso di recuperare tale sfondo inedito da alcuni frame del video stesso e ha provato a ingrandirlo, ottenendo un risultato che a suo dire può essere considerato non proprio ottimale ma comunque più che accettabile.

Ecco il nuovo sfondo di Google Pixel

L’utente in questione, u/RigelOri0n1s3, ha realizzato due versioni di questo sfondo, che potete guardare nelle immagini che seguono:

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare questi due sfondi Google Pixel a risoluzione piena, con dovete fare altro che cliccare sui due link seguenti:

Ricordiamo che sempre la scorsa settimana sono emerse delle indiscrezioni (accompagnate da alcune immagini rendering) secondo cui Google potrebbe presto lanciare un nuovo telefono di fascia media, che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Google Pixel 5a. Staremo a vedere.

