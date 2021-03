Nelle scorse ore dal team di Google è arrivato un nuovo video dedicato a chi sta valutando l’ipotesi di cambiare smartphone e acquistare uno dei vari modelli della serie Google Pixel.

Il video in questione rientra tra quelli insoliti che, di tanto in tanto, il team del colosso di Mountain View realizza per stuzzicare la curiosità dei propri utenti e stavolta ha deciso di puntare su un formato che ricorda quello generalmente adottato per i filmati anti-stress.

Ebbene sì, avviando la riproduzione del nuovo video di Google vi sembrerà di trovarvi di fronte ad uno di quei tanti video di meditazione che provano a spiegare come affrontare al meglio lo stress e rilassarsi, il tutto con il supporto di immagini della natura.

Ecco il nuovo insolito video dedicato alla serie Google Pixel

Il filmato è dedicato in particolare alla procedura da seguire per passare tutti i propri dati da un vecchio smartphone al Google Pixel appena acquistato: il team di Google ci tiene a precisare che è sufficiente collegare i due telefoni e il sistema farà tutto in automatico.

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione:

Ricordiamo che, in attesa del lancio di Google Pixel 5a, gli utenti italiani che desiderano acquistare uno smartphone del colosso di Mountain View possono puntare su Google Pixel 4a, tra le cui principali feature troviamo un display OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 730. 6 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di memoria integrata, il modulo di sicurezza Titan M, una fotocamera posteriore da 12,2 megapixel, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una connettività completa (Bluetooth 5.1 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, ingresso jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C 3.1 Gen 1), una batteria da 3.140 mAh e una scocca con dimensioni contenute (144 x 69,4 x 8,2 mm).

