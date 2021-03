La situazione non sembra migliorare per LG Mobile Communications, il ramo mobile della casa sud-coreana. Quest’ultima sarebbe intenzionata a vendere o chiudere la divisione smartphone, ma pare non sia stato trovato ancora un accordo nonostante l’interessamento di importanti aziende.

Ancora nessun accordo per il ramo mobile LG: ci aveva provato Volkswagen?

Già da qualche mese si parla della possibile uscita dal mercato mobile di LG, e dalla Corea sono arrivate anche conferme in queste settimane. Purtroppo per l’azienda non sembra siano stati ancora trovati accordi soddisfacenti per la vendita: dopo la fumata nera con VinGroup, pare che si fosse fatto avanti pure Volkswagen AG, ma senza che la trattativa andasse in porto.

La nota multinazionale, che comprende nel gruppo dodici marchi automobilistici in sette Paesi (Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Seat, Lamborghini solo per citarne alcuni), sarebbe stata interessata per lo sfruttamento delle tecnologie LG a bordo delle sue vetture. Del resto le auto di oggi stanno sempre più diventando degli “smartphone con le ruote”.

Dalla Corea però sostengono che neanche in questo caso ci sia stata una fumata bianca: se LG Mobile Communications non troverà un acquirente, la divisione potrebbe essere semplicemente chiusa. Per sapere come si concluderà la vicenda ci toccherà attendere, ma non preoccupatevi: torneremo sicuramente a parlarne. Utilizzate ancora con soddisfazione uno smartphone LG?