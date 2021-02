La fase complicata che LG stessa ha ammesso di attraversare non è ancora terminata. La storica multinazionale, secondo quanto si è vociferato sul web, al momento dell’annuncio stava già trattando la vendita del ramo mobile con alcuni acquirenti, ma adesso arriva voce che, VinGroup, il principale candidato all’acquisto, ha rinunciato alla trattativa.

Il motivo, secondo quanto filtra, sarebbe da imputare ad una distanza incolmabile sulla valutazione del ramo aziendale LG Mobile Communication, che VinGroup, comunque, avrebbe voluto rilevare solo in parte. L’obbiettivo era quello di acquistare stabilimenti e strutture di LG Mobile in Vietnam e Brasile per espandere il proprio giro d’affari all’estero.

L’azienda, che attualmente commercia smartphone sotto l’insegna di VinSmart, avrebbe però messo sul tavolo una proposta giudicata troppo bassa da LG, che adesso dovrà trovare un acquirente in linea alle sue richieste economiche. Un rappresentante della società rimasto anonimo ha fatto sapere che comunque tutte quante le possibili evoluzioni della vicenda sono ancora sul tavolo del quartier generale di Seul.

Delle voci, forse troppo flebili per essere giudicate più di tanto credibili, danno in corsa Google, Facebook e Boe, quest’ultimo produttore di display che nel recente passato ha collaborato con LG sul fronte degli schermi flessibili.