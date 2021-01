Qualche giorno fa un rumor decisamente interessante parlava dell’elevata probabilità che LG stesse valutando la vendita del ramo mobile, una notizia prontamente smentita da un top executive ma che, evidentemente, considerando l’evoluzione di queste ore, non era poi così lontana dalla verità. Infatti, come viene scritto da The Korea Herald, il CEO Kwon Bong-seok ha inviato una nota allo staff dichiarando che “è giunto il momento per LG di prendere una decisione importante“.

Pesano anni di scarse vendite

Sottolineando una feroce competizione sul ramo mobile, magari su cui ha pesato anche una scarsa strategia commerciale nonostante ci abbia provato con il lancio di LG Wing, il CEO starebbe valutando “la vendita, il ritiro e il ridimensionamento del ramo mobile.” La nota non ci lascia certo senza parole, del resto la compagnia sudcoreana è ormai da diverso tempo colpevole di non sapere più offrire prodotti competitivi sul mercato, il che ha portato ad un declino economico ormai sotto gli occhi di tutti.

Kwon Bong-seok annuncia inoltre che il 60% della forza lavoro impegnato nel ramo smartphone verrà dirottato verso altri business in cui LG è impegnato, non specificando però che fine faranno i lavoratori che fanno parte del restante 40%. In questo modo vanno in fumo i piani di Bong-seok che, dopo aver preso le redini del ramo mobile nel 2020, aveva promesso di portare la compagnia ad essere di nuovo redditizia entro il 2021.