Redmi ha da poco presentato la famiglia di smartphone Redmi K40, ed in queste ore ha iniziato a rilasciare la versione sviluppatori della MIUI 12.5 per i modelli Redmi K40 e Redmi K40 Pro.

MIUI 12.5 per Redmi K40 e K40 Pro

Gli utenti cinesi che hanno dichiarato di voler prendere parte alla fase di test tramite l’apposito pannello all’interno dell’applicazione Mi Community, sono stati scelti per iniziare a testare ogni giorno una nuova build della MIUI 12.5 al fine di aiutare l’azienda a migliorarne le feature e a stanare bug.

Ovviamente, trattandosi di un fase molto delicata che precede quella di test pubblico, è molto probabile che le varie build della MIUI presentino più bug del solito, motivo per cui è bene attendere almeno l’avvio dei test pubblici per non incappare in problemi software più o meno impattanti.

Redmi spiega alcune scelte del modello K40

Al lancio della famiglia Redmi K40 molti utenti si sono chiesti il motivo della presenza del sensore per lo sblocco con impronte digitali sul lato e non “nascosto” dietro al display, nonostante quest’ultimo sia un ottimo AMOLED implementato in tutti i tre i nuovi smartphone.

La scelta di Redmi è stata illustrata da un articolo pubblicato su Weibo in cui la compagnia sottolinea che ha preferito puntare sull’aspetto estetico e sulla velocità di sblocco. A differenza della serie Redmi K30 dove il sensore per le impronte è integrato all’interno del telaio laterale, con Redmi K40 è stato invece scelto un tasto vero e proprio.

Redmi ha spiegato che ha preferito puntare a questa soluzione anche per conferire una maggiore resistenza strutturale al dispositivo, migliorando anche l’esperienza utente in termini di riconoscimento dell’impronta e nella velocità di sblocco.

Redmi K40 Pro+ è Xiaomi Mi 11i

Continuando a parlare della famiglia Redmi K40, in queste ore abbiamo ulteriori conferme che la versione global di Xiaomi Mi 11i è il rebrand di Redmi K40 Pro+, che prenderà poi il nome di Xiaomi Mi 11X Pro per il mercato indiano.

La conferma del cambio di brand arriva direttamente da Kacper Skrzypek, volto noto di XDA, che ha scovato i riferimenti sotto forma di stringhe di codice direttamente all’interno della MIUI.