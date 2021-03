Tra poche ore, Samsung dovrebbe presentare i nuovi smartphone della serie A. Preferiamo utilizzare ancora il condizionale perché l’azienda non ha ancora riferito a quale famiglia di dispositivi sarà dedicato il Galaxy Awesome Unpacked del prossimo 17 marzo, ma molto probabilmente saranno proprio il Samsung Galaxy A52 e il Samsung Galaxy A72 i protagonisti dell’evento.

A dare maggior credito a questa ipotesi sono anche le ultime informazioni trapelate in Rete. Molti siti hanno diffuso il materiale promozionale dei nuovi smartphone, rivelando e confermando alcune delle specifiche chiave di Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72. Tutte queste informazioni sembrano confermare il “trattamento a mo’ di flagship” preannunciato dallo spesso attendibile leaker @TheGalox e le previsioni avanzate dalla società di ricerche di mercato TrendForce, secondo la quale il colosso sudcoreano avrebbe investito molto sulla serie A per competere con i produttori cinesi, molto noti per l’aver messo in commercio smartphone dalle ottime caratteristiche e dal prezzo più accessibile e equilibrato.

Il design di Samsung Galaxy A52 e A72 a poche ore dal debutto

Stando al materiale trapelato in Rete, Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72 presentano un design piuttosto simile e comunque molto vicino a quello sfoggiato dagli ultimi smartphone della serie S. Design, tra l’altro, impermeabile fino a un metro di profondità per 30 minuti e resistente alla polvere. Le colorazioni disponibili includono il nero, il lilla, l’azzurro e il bianco, e entrambi gli smartphone dispongono di un display di tipo Infinity-O.

Samsung Galaxy A72, tuttavia, dovrebbe presentare una scheda tecnica leggermente superiore rispetto quella del Samsung Galaxy A52. Il display, infatti, ha dimensioni leggermente più grosse (6,7 pollici contro i 6,5 pollici dell’A52) e una batteria più grande (5.000 mAh contro i 4.500 mAh del “cugino”) pensata per offrire oltre 48 ore di autonomia. Entrambi gli smartphone dovrebbero poi essere dotati di una penta-camera esterna. Nel caso del Samsung Galaxy A72, inoltre, le fonti parlano del supporto allo zoom ottico 3x.

Oltre ciò, alle informazioni appena trapelate i ragazzi di SamMobile hanno aggiunto altri dettagli importanti: entrambi gli smartphone dovrebbero infatti essere alimentati da un SoC Qualcomm Snapdragon 720G e avere un sensore fotografico principale da 64 MP. Per quanto riguarda i prezzi, questi potrebbero partire dai 365 dollari del Samsung Galaxy A52 e dai 480 dollari per il Samsung Galaxy A72. Sono previste diverse varianti (cambierà il taglio di memoria) e il prezzo aumenterà con l’aumentare della memoria e della RAM del dispositivo.

Anche se il materiale fornito sembra essere più che attendibile, tutte le informazioni qui inserite troveranno conferma (oppure no?) solo il prossimo 17 marzo, nel corso del secondo evento Galaxy Unpacked di questo anno. Molto probabilmente, farà la sua apparizione sul palco del Galaxy Unpacked anche il Samsung Galaxy A32, uno smartphone già disponibile per alcuni mercati selezionati.