Samsung ha annunciato che il prossimo 17 marzo si terrà il secondo Unpacked dell’anno. L’evento si chiamerà Galaxy Awesome Unpacked, verrà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di Samsung e, molto probabilmente, avrà a che fare con la presentazione dei nuovi smartphone della serie A.

Per quanto possa sembrare insolito, il colosso sudcoreano potrebbe seriamente prendere in considerazione di dedicare un intero evento al lancio dei nuovi smartphone della serie A. Del resto, lo stesso video promozionale dedicato a questa particolare famiglia di smartphone che Samsung ha realizzato e diffuso un po’ di tempo fa è a tema “Awesome”, e pare proprio che il nome dato all’evento possa rappresentare un collegamento.

Oltre ciò, proprio ieri vi abbiamo parlato di una recente ricerca condotta da TrendForce, dalla quale è emerso che, per competere con i marchi cinesi, Samsung avrebbe deciso di puntare molto sulla serie Galaxy A proprio perché offre dispositivi di fascia media dalle ottime caratteristiche ma proposti a un prezzo molto più accessibile. Questa, dunque, sarebbe la strategia per arrivare a quanti più consumatori possibile e mantenere la propria quota di mercato, sempre più fortemente minacciata da produttori cinesi come Xiaomi, OPPO e Huawei.

Ciò si collegherebbe alle informazioni rilasciate dal leaker @TheGalox qualche settimana fa, secondo il quale alcuni smartphone della serie A e più nello specifico il Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 saranno trattati come dei veri e propri flagship. Questi, infatti, tra le altre cose dovrebbero anche ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili, un “trattamento” che Samsung è solita riservare ai soli smartphone di fascia alta.

Samsung Galaxy A52 4G con Snapdragon 720G e 8 GB di RAM

A proposito di Samsung Galaxy A52, in queste ultime ore sono trapelate in Rete nuove informazioni riguardo la variante 4G. I ragazzi di MySmartPrice sono infatti riusciti a individuare questo smartphone su Google Play Console, con il codice SM-A525F. Stando a quanto riportato dalla fonte, il dispositivo sarà dotato di 8 GB di RAM e alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 720G abbinato a una GPU Adreno 618. Samsung Galaxy A52 4G dovrebbe debuttare con Android 11 a bordo.

Per quanto riguarda l’estetica dello smartphone, la fonte suggerisce che sfoggerà un design con foro al centro per la fotocamera frontale (questa dovrebbe essere da 32 MP) e tasto di accensione e di regolazione del volume sul lato destro. Samsung Galaxy A52 4G dovrebbe poi essere dotato di un display Super AMOLED Infinity-O FullHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, e una quad-camera esterna con sensore principale da 64 MP, accompagnato da una ultra-grandangolare da 12 MP, un sensore di profondità da 5 MP e una lente macro da 5 MP.