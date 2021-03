Telegram è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più apprezzate e complete al mondo, ma non manca di prendere spunto dalla concorrenza per introdurre nuove funzioni e l’ultimo avvistamento ricorda molto da vicino il format che ha portato al successo Clubhouse.

Gruppi, Canali, Bot e quant’altro fanno di Telegram molto più di una semplice app per scambiarsi messaggi, ma un’occhiata alla concorrenza per scoprire quali novità funzionino non può mai mancare e infatti adesso sarebbero in preparazione delle chat vocali per i canali.

A riportare questa succulenta indiscrezione è WABetaInfo in un tweet. Gli screenshot condivisi, come vedete qui sotto, mettono in risalto l’opzione “Start Voice Chat” nel menù relativo al proprio canale.

Per Telegram non si tratta comunque di una novità in senso assoluto: già nel mese di dicembre dello scorso anno aveva presentato le chat vocali per i gruppi, offrendo la possibilità di trasformarli in vere e proprie chat room vocali parallele alla conversazione testuale.

Se per quella funzione la fonte di ispirazione era stata molto probabilmente Discord, non è inverosimile pensare che sulla scelta di implementare le chat vocali anche nei canali abbia inciso il successo immediato di Clubhouse.

D’altro canto di recente già altre piattaforme social hanno dato prova di volerne una fetta, basti pensare agli Spaces di Twitter e al leak sulle Audio Rooms di Instagram.

Trovereste utili le chat vocali all’interno dei canali di Telegram? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

