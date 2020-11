Dopo aver vagliato tutti i trucchi nascosti di WhatsApp è giunto il momento di addentrarci nelle viscere dell’applicazione di messaggistica rivale Telegram.

Non sempre siamo consapevoli a pieno di tutte le funzionalità di cui è dotata quest’app, motivo per cui abbiamo selezionato12 semplici e pratici trucchi Telegram da sfruttare subito così da mettere una marcia in più alla nostra esperienza di chat. Dunque vi consigliamo di proseguire nella lettura e visionando il video di seguito!

Video trucchi Telegram

1. Come nascondere o mostrare il numero di telefono

La prima funzione che proponiamo riguarda la possibilità di scegliere a chi mostrare il numero di telefono e a chi no.

Dall’interno dell’app occorre solamente recarsi in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Numero di telefono e premere sul toogle “Tutti”, “I miei contatti” o “Nessuno”.

2. Come inviare foto/video non compressi più velocemente

Possiamo inviare foto/video non compressi in maniera decisamente più rapida che non allegare un documento e andare in cerca del file multimediale all’interno del telefono.

Per svolgere il tutto più rapidamente entriamo nella chat desiderata, premiamo sul simbolo allega, selezioniamo i file da inviare e selezioniamo l’opzione “Invia come file” o “Invia senza compressione”.

3. Personalizzare le chat

Esistono due metodi per personalizzare le chat: il primo consiste nell’aprire il menù laterale > Impostazioni > Impostazioni chat, e regolare dimensione testo, tema, sfondo, angoli di messaggio, ecc; il secondo metodo permette invece di evitare questi passaggi usufruendo di temi già impostati e applicabili tramite canali Telegram di riferimento, tra cui “Telegram Themes” (@TelegramThemes).

4. Come aggiungere stickers animati

All’interno di una conversazione è possibile aggiungere altre categorie di stickers e per farlo è molto semplice.

Quando inviamo un messaggio la tastiera presenta nel lato sinistro il simbolo “emoji”. Premendolo selezioniamo in basso il simbolo “stickers”, premiamo poi sul “+” e aggiungiamo la categoria di stickers che più ci piace.

5. Come creare le cartelle

Una feature di Telegram che può tornare utile è la riorganizzazione delle chat all’interno di apposite cartelle.

Andiamo in Impostazioni > Cartelle e possiamo sfruttare quelle predefinite di Telegram oppure crearne di nuove e personalizzate. Per ogni cartella è possibile aggiungere o rimuovere chat a piacimento, tuttavia per approfondire il tema vi invitiamo a dare un occhio al nostro video approfondimento dedicato.

6. Come organizzare le chat usando gli hashtag

La sesta funzione che proponiamo è l’utilizzo degli hastagh in maniera efficace. Utile, giusto per fare un esempio, a chi è appassionato di sport ed è alla ricerca di un canale Telegram nel quale vengano condivise tutte le notizie più rilevanti su quell’argomento.

Ci basta andare sulla barra di ricerca, inserire “#sport” e l’app trova tutti i gruppi o canali inerenti a quell’argomento. Ricordiamo che gli hastagh sono parole chiave cliccabili.

7. Come inviare messaggi programmati/silenziosi

Il trucco numero sette riguarda l’invio di messaggi programmati o silenziosi.

Quando scriviamo un messaggio all’interno di una conversazione teniamo premuto sul toggle di invio del messaggio e scegliamo le due opzioni a disposizione: “Programma messaggio” o “Invia senza suono”. Nel primo caso occorre decidere la data e l’orario di invio del messaggio mentre nel secondo, il messaggio inviato non apparirà come notifica alla persona che lo riceve.

8. Rispondere automaticamente ai messaggi

Altra funzione utile per molti è l’invio di messaggi automatici e per farlo occorre scaricare dal Play Store l’applicazione: AutoResponder per Telegram.

All’interno dell’app bisogna attivare la spunta e settare il messaggio. In base a quello che scriviamo nella sezione “messaggio ricevuto” possiamo impostare un messaggio di risposta standardizzato, quindi ogni volta che riceviamo quel messaggio, AutoResponder invierà il messaggio automatico personalizzato. È molto importante attivare le notifiche di Telegram per fare funzionare l’app correttamente.

9. Come impostare il timer autodistruzione per immagini/video

Ora andiamo a vedere come inserire un timer di autodistruzione per immagini e video.

Entriamo nella chat in questione premiamo sul simbolo allega, selezioniamo l’immagine da inviare (premendo al centro della foto) e premiamo sul simbolo del timer per decidere dopo quanto tempo il file si autodistruggerà dal momento in cui la persona che lo riceve ci preme sopra.

10. Come impostare il timer autodistruzione per qualsiasi documento

Dal trucco numero nove si ricava il trucco numero dieci perché dalla chat segreta è possibile impostare un timer di autodistruzione sia per file, sia per intere conversazioni.

Per attivare la chat segreta occorre premere sul contatto all’interno della conversazione, premere i tre pallini in alto a destra e selezionare “Inizia chat segreta”.

11. Come inserire emoji tramite “:”

Solitamente per inserire un emoji in un messaggio premiamo sulla faccina e andiamo alla ricerca dello smile più opportuno. Tuttavia c’è un metodo leggermente più efficace inserendo i “:”, scrivere lo stato d’animo (ad esempio felice) e Telegram mostrerà tutte le faccine a riguardo.

12. Utilizzare i bot (@TranscriberBot)

La caratteristica fondamentale per il quale Telegram riesce a differenziarsi rispetto ad altre applicazioni di messaggistica è per l’utilizzo dei bot, che permettono di avere miliardi di altre funzioni nascoste.

Noi, ad esempio, abbiamo trovato utile l’utilizzo del bot denominato Transcriberbot, che permette di trascrivere, qualora non fosse possibile, qualsiasi audio. Basta cercare dalla schermata principale di Telegram “Transcriberbot”, entrare in chat con il bot e condividere il messaggio audio che vogliamo trascrivere, aspettiamo qualche istante e la trascrizione sarà effettuata. Funzione interessante è avere bot di qualsiasi tipo da utilizzare.