Tra le novità introdotte da Xiaomi con la MIUI 12 ci sono anche diverse opzioni per la personalizzazione dello smartphone. Queste vanno dai più semplici sfondi ai Super Wallpaper, delle immagini dinamiche che cambiano al tocco dello schermo, che cambiano a una particolare ora del giorno e che portano con sé anche delle belle animazioni di scorrimento delle pagine.

Ora, per quanto gli smartphone possano sembrare tutti uguali, ognuno di noi prova a conferirgli quel tocco personale personalizzandolo in vario modo. E non c’è dubbio che lo sfondo sia una di quelle opzioni attraverso le quali cerchiamo di esprimere noi stessi, mettendo in mostra una nostra passione, il nostro colore preferito, una frase che ci rappresenta, un personaggio che ammiriamo o comunque qualcosa che ci piace.

Xiaomi rilascia una nuova serie di sfondi a tema artistico

Detto ciò, abbiamo qui una bella notizia per tutti gli amanti dell’arte (o, comunque, per chiunque voglia dare una rinfrescata al proprio smartphone impostando un nuovo sfondo di qualità). Xiaomi sta rendendo disponibile una nuova serie di sfondi chiamata Dutch Masters, “Maestri olandesi”, appunto. Come si potrebbe facilmente intuire dal nome, questa collezione di sfondi comprende alcune delle principali opere dei più grandi artisti olandesi classici e moderni come Vincent van Gogh, Johannes Vermeer, Johannes Cornelisz, Rembrandt e Antoon van Dyck. La collezione include alcune opere artistiche del noto Rijksmuseum di Amsterdam.

Tra i primi sfondi rilasciati ritroviamo il celebre autoritratto di van Gogh, “La Lattaia” di Jan Vermeer e il “Ritratto di una ragazza vestita in blu” di Cornelisz. Queste opere si caratterizzano per l’autenticità dei colori e la gestione impeccabile delle luci e delle ombre. Se impostate come sfondo dello smartphone, queste immagini saranno una vera e propria festa per gli occhi.

La serie include opere mozzafiato tra ritratti, natura morta e paesaggi e tutte le immagini sono state ritagliate accuratamente per adattarsi allo schermo dello smartphone pur mantenendo un’altissima qualità. Inoltre, rispetto ai Super Wallpaper che possono essere utilizzati solo da pochi smartphone compatibili, questi sfondi a tema artistico sono disponibili per tutti gli smartphone con MIUI 12 e quindi accessibili a un più ampio numero di utenti.

Gli sfondi dovrebbero già essere disponibili sugli smartphone compatibili. Per ottenersi, basta cercare “Rijksmuseum” nell’applicazione Temi dello smartphone.