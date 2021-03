Fastweb non ha nascosto di avere grandi progetti per i prossimi anni, incluso un notevole potenziamento della propria infrastruttura con l’obiettivo di riuscire a garantire entro il 2025 una copertura del 90% della popolazione del nostro Paese.

Si tratta di un traguardo che richiederà notevoli sforzi all’operatore e anche delle modifiche e proprio a tal riguardo negli ultimi giorni si sono diffuse delle indiscrezioni secondo cui Fastweb potrebbe fare tornare le sue SIM sulla rete TIM.

Fastweb conferma di sfruttare anche la rete di TIM

A supportare tali “voci” sono state diverse segnalazioni di alcuni utenti di questo operatore secondo cui le nuove SIM sono di nuovo nere e si stanno attivando sulla rete di TIM.

E in effetti pare che tali indiscrezioni siano vere, nel senso che il team di Fastweb ha spiegato che, in attesa che venga completato su tutto il territorio nazionale il potenziamento della rete di questo operatore, verranno utilizzate sia quella di WINDTRE che quella 4G di TIM, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti la migliore esperienza possibile per quanto riguarda la navigazione mobile.

Fastweb ha anche aggiunto che “L’accordo con WINDTRE per il deployment della rete è dunque pienamente operativo e ha già portato all’accensione del segnale mobile 5G nelle città di Milano, Bologna, Roma, Napoli, Asti, Alessandria, Monza, Parma, Reggio Emilia, Carrara, Terni, Bari, Lecce, Andria, Cosenza, Catanzaro e Caltanissetta”. A tal riguardo, tuttavia, pare che l’elenco dei comuni in cui sia già possibile usare la rete 5G di questo operatore sia effettivamente più lungo.

Ovviamente, per poter sfruttare le potenzialità di questa connettività è necessario non soltanto trovarsi in una località coperta dalla rete 5G ma avere anche uno smartphone dotato di tale tecnologia e dell’apposita certificazione rilasciata da Fastweb.

