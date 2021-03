A Milano la prima metropolitana con 5G d’Europa: accordo INWIT-M4

Nella giornata di oggi, 10 marzo 2021, è arrivato un annuncio importante sia in tema di telecomunicazioni che di mobilità: è arrivata la firma di un importante accordo tra INWIT – la più importante towers company italiana – e M4 SpA – concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione della nuova Linea 4 della metropolitana di Milano – avente ad oggetto lo sviluppo della connettività mobile, e in particolare della rete 5G, all’interno della nuova tratta Linate – Forlanini.

Alla luce di questo accordo, la Linea M4 della metropolitana di Milano diventerà la prima in Europa a disporre della connettività 5G. Ecco le parole di commento di Giovanni Ferigo, Ad di INWIT:

«Siamo orgogliosi di questo ulteriore passo di INWIT nel segno dell’innovazione. L’accordo con M4 rappresenta un grande passo verso il futuro, in coerenza con il nostro Piano Industriale 2021-2023. Prosegue così il nostro impegno per abilitare le infrastrutture digitali nel Paese a supporto degli operatori mobili. M4, grazie al sistema DAS di INWIT, diventerà la prima metropolitana pronta per il 5G d’Europa».

Metropolitana 5G a Milano: che cosa prevede l’accordo

Entrando nel merito della concreta realizzazione del progetto, i lavori partiranno dalla copertura della tratta iniziale della linea e avanzeranno di pari passo con la realizzazione della metropolitana. La conclusione dei lavori di installazione dell’impianto DAS (Distributed Antenna System), per un totale di 15 km, è prevista già entro il primo semestre del 2021.

L’impianto DAS di INWIT promette di rendere ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori nelle stazioni e nelle gallerie della M4 e di migliorare fin da subito le tecnologie attualmente disponibili, rendendo la linea Linate-Forlanini pronta per il 5G già dal giorno dell’inaugurazione.

In particolare, la Linea M4 della metropolitana di Milano potrà contare su una rete di micro-copertura dedicata che migliorerà la capacità di ricezione del segnale dei diversi operatori all’interno della linea, garantendo ai passeggeri un utilizzo veloce e soddisfacente dei dispositivi connessi alla rete.

Tutto ciò sarà possibile grazie ai DAS, le micro-antenne di INWIT facilmente adattabili ad ogni ambiente e contraddistinte da un’emissione elettromagnetica bassissima, tanto che il loro utilizzo si sta diffondendo anche nei principali ospedali e strutture sanitarie del Paese.