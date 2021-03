A distanza da diversi mesi dal lancio di Android 11, LG è una di quelle aziende (poche, per fortuna) che fa ancora fatica a stare dietro ad una timeline di rilascio certa e soprattutto rapida. Molti device del colosso sudcoreano sono ancora ancorati ad una vecchia versione di Android, e solo oggi abbiamo modo di scoprire quella che è la roadmap ufficiale dell’aggiornamento ad Android 11 per una manciata di smartphone.

Si parte dal prossimo mese

Ci teniamo a precisare fin da subito che le tempistiche descritte qui in basso fanno riferimento al mercato tedesco, pertanto è molto probabile che le date di rilascio non corrisponderanno a quelle per il nostro Paese. Entrando nello specifico, il primo smartphone a ricevere l’aggiornamento all’ultima major release di Android è LG VELVET 5G, con altri sei device suddivisi nel Q2/Q3 e Q4 2021. Nel prossimo trimestre LG G8X dovrebbe ricevere Android 11, LG VELVET 4G e LG G8S nel Q3, mentre LG WING, LG K52 e LG K42 nel Q4.

Purtroppo mancano all’appello un gran numero di altri smartphone di fascia media di cui ancora oggi non si conosce se e quando riceveranno Android 11, ma siamo fiduciosi che l’azienda rilascerà ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Android