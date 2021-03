È oggi tempo di aggiornamenti in casa Xiaomi e Samsung, altro chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone – NdR, non sono affatto pochi! – sono stati aggiornati a partire da oggi e quali sono le singole novità introdotte dagli update.

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite è pronto a ricevere, un po’ a sorpresa, un altro aggiornamento software che porta con sé, tra le altre cose, le patch di sicurezza di febbraio 2021. Il firmware appena rilasciato si basa sulla MIUI 12 ma non introduce, stando alle segnalazioni, alcuna nuova funzione: il changelog completo menziona, d’altro canto, soltanto un miglioramento delle performance.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 si è cominciato ad aggiornare in Italia e riceve il nuovo firmware che porta con sé la One UI 3.0 e tutte le relative novità: icone delle app rinnovate, controlli per il volume riposizionati, Modalità scura migliorata, nuove funzioni per Benessere digitale e più widget per il lockscreen in modalità Always on display. Dovrebbero essere presenti anche le recenti patch di sicurezza Android di marzo 2021.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20 FE 5G

Gli aggiornamenti per Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy S20 FE 5G, in fase di roll out in Italia, si accomunano per il fatto che vanno a introdurre le patch di sicurezza Android di marzo 2021 pubblicate da Google. Come si evince dalle notifiche OTA, le novità si limiterebbero a dei piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, anche se non possiamo escludere che siano presenti nuove funzionalità.

Vedi anche: Recensione di Galaxy Note 20 Ultra 5G

Grazie a Sirio C., Pietro P. e Samuele L. per le segnalazioni!