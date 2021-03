Sono ormai sei mesi che Android 11 è stato ufficialmente rilasciato da Google, ed in queste ore StatCounter pubblica un grafico sul tasso di adozione dell’ultima major release di Android negli USA. Secondo i dati raccolti, circa uno smartphone su cinque monta Android 11 in America, merito dell’alto numero di device di Google e Samsung che escono di fabbrica già con l’ultima release del robottino verde.

Android 11 sfiora il 20% di market share

Circa il 20% degli smartphone presenti in America monta quindi Android 11, sebbene ci sia ancora molta strada da fare per avvicinarsi al tasso di adozione di Android 10, ancora oggi di poco sotto il 40% di adozione. Il buon livello di market share è pressoché simile anche in altre parti del mondo come in Germania, UK, Canada e altri stati; purtroppo, per quanto riguarda il nostro Paese, il grafico di StatCounter non contempla ancora il tasso di adozione di Android 11.

Google sta evidentemente facendo di tutto per velocizzare l’adozione delle nuove major release di Android, sebbene resta chiaro a tutti che c’è ancora parecchia strada da fare per arrivare ai livelli ben visibili ad esempio nel mondo iOS. Molti utenti sperano che la recente partnership fra Google e Qualcomm migliorerà la situazione, soprattutto adesso che tutti gli OEM hanno a disposizione un framework per rilasciare aggiornamenti OS rapidi e costanti per almeno quattro anni.